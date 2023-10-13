Банда похищала и незаконно удерживала жителей Башкирии в реабилитационном центре

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:01
В Стерлитамаке 11 человек похищали и незаконно удерживали людей в центре по реабилитации зависимых людей. Об этом сообщает пресс-служба СК РБ.
Было установлено, что участники банки зарегистрировали ООО «Решение — СТР» и этом основании создали реабилитационный центр «Мост». Однако цель учреждения состояла не в помощи зависимых людей, а в извлечении прибыли.
Действовала банда на желании родственников избавить лиц от пагубных зависимостях. Они заявляли, что реабилитация будет проводиться в арендованном частном помещении, которое располагается в селе Кармаскалы Стерлитамакского района.
— Сотрудники центра приезжали к реабилитантам по месту жительства, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали проехать с ними якобы для проведения следственных действий, а в некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр, где лишали свободы, нескольких реабилитантов родственники привезли сами для оказания помощи, — сообщает пресс-служба СК РБ.
Таким образом в центр было доставлено 17 человек. Уже в центре «постояльцам» запрещалось общаться с родственниками, знакомыми и покидать территорию центра. Для того чтобы, пациенты не сбежали в помещениях были установлены металлические решетки территория двора огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах реабилитантов на дверях и окнах отсутствовали ручки, средства связи также были под запретом, а в случае нарушения правил поведения в центре к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате, привязывания к кровати, лишения сна и пищи.
Деятельность центра была остановлена следователями и сотрудниками МВД. Все «постояльцы» были освобождены. По произошедшему было возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека» и «незаконное лишение свободы». Участниками банды оказались жители Уфы и Стерлитамака в возрасте от 32 до 49 лет.
Так, организатора реабилитационного центра суд приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, двоим соучастникам — по 5 лет и 8 месяцев лишения свободы, а еще одному — 6 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Еще семь соучастников получили от 3 лет 9 месяцев до 5 лет 8 месяцев условного срока.
Приговор в законную силу пока не вступил.