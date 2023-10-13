Банда похищала и незаконно удерживала жителей Башкирии в реабилитационном центре

Таким образом в центр было доставлено 17 человек. Уже в центре «постояльцам» запрещалось общаться с родственниками, знакомыми и покидать территорию центра. Для того чтобы, пациенты не сбежали в помещениях были установлены металлические решетки территория двора огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах реабилитантов на дверях и окнах отсутствовали ручки, средства связи также были под запретом, а в случае нарушения правил поведения в центре к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате, привязывания к кровати, лишения сна и пищи.