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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 15:17

Мэр Сочи Копайгородский:

Копайгородский: К концу сезона общее число отдыхающих в Сочи должно достичь 7,4 млн

12 октября 2023, 14:51
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский:
С января этого года Сочи посетили 6,2 миллиона туристов, о чем отчитался мэр города Алексей Копайгородский в рамках своего выступления перед вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.
Мэр Сочи Алексей КопайгородскийМэр Сочи Алексей Копайгородский
Мэр Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org

Как сообщает kommersant.ru, Копайгородский, опираясь на прогнозы, также заявил, что к концу курортного сезона в городе побывают в общей сложности 7,4 миллиона человек, это на 3% больше, чем в рекордном для Сочи 2022 году.

Примечательно, что за последние 10 лет турпоток в Сочи вырос вдвое. В администрации отметили, что рост турпотока можно наблюдать и по другим, косвенным показателям — объему отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, оказанных крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса. В первых числах августа он достиг 38,1 миллиарда рублей, показав рост на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

 

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объяснил постоянно растущий турпоток

 

Алексей Копайгородский считает, что большое количество отдыхающих приедут в Сочи и в бархатный сезон. Согласно имеющимся у него сведениям, на данный момент заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса достигает около 81,2%, а до конца осени в Сочи уже забронировано свыше 70% коллективных средств размещения.

Администрация Сочи объясняет такой ажиотаж у туристов возможностью курорта работать круглогодично одновременно в двух кластерах: прибрежном и горном. Примечательно, что не так давно популярность начал набирать летний отдых в горах с возможностью трансфера на обустроенные морские пляжи Имеретинской низменности.

Мэр рассказал, что такая инициатива успешно воплощается на курорте в течение последних трех лет согласно распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Помимо этого, Копайгородский заявил, что местная администрация в настоящее время работает над сохранением профиля города как всероссийской здравницы и уже приняла для этого ряд направленных решений. Так, в санаторно-курортной отрасли Сочи началась реализация 27 инвестпроектов суммарно на 370 миллиардов рублей.

При этом необходимо отметить, что объем инвестирования Сочи с 2019 года увеличился в три раза и по итогам 2022 года город поднялся на первое место среди других населенных пунктов Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. В Сочи на сегодняшний день успешно воплощаются в жизнь четыре крупных проекта на 4,2 миллиарда рублей. Городские власти подчеркивают, что таким компаниям, которые реализуют инвестиционные проекты, положена господдержка на федеральном и на региональном уровнях.

«Одна из востребованных мер — предоставление субсидий на возмещение фактических затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов», — заявил мэр Сочи.

#Общество#Копайгородский Алексей Сергеевич
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