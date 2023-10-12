Копайгородский: К концу сезона общее число отдыхающих в Сочи должно достичь 7,4 млн

При этом необходимо отметить, что объем инвестирования Сочи с 2019 года увеличился в три раза и по итогам 2022 года город поднялся на первое место среди других населенных пунктов Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. В Сочи на сегодняшний день успешно воплощаются в жизнь четыре крупных проекта на 4,2 миллиарда рублей. Городские власти подчеркивают, что таким компаниям, которые реализуют инвестиционные проекты, положена господдержка на федеральном и на региональном уровнях.