Уцененные товары и грязные стены: чем живет популярный ТЦ «нулевых» в Уфе

На входе посетителям для удобства предлагается взять небольшую тележку на колесиках. Поначалу предложение кажется довольно странным, но стоит приглядеться к снующим между рядами людям, как все становится понятнее. Покупатели набирают с рейлов сразу по несколько моделей всего и сразу: от блузок до зимних пуховиков. Здесь сразу вспоминаются привычные магазины крупных брендов, где, как правило, взять с собой для примерки можно не более пяти-шести вещей за раз. Публика здесь, к слову, встречается самая разная: от пенсионеров с сумками на колёсиках и семей с детьми, выбирающих обновки к школе, до подростков, мимикрирующих своими образами не то под битников, не то под любовников с нового моста.