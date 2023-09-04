Уцененные товары и грязные стены: чем живет популярный ТЦ «нулевых» в Уфе

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Торговый центр «Зеленая роща» или, как его ещё называют, ТСК «Кувыкинский» был открыт в Уфе в нулевые. Однако спустя какое-то время появились слухи о том, что в скором времени его могут снести. Виной тому образовавшаяся здесь карстовая воронка, из-за которой возникла угроза обрушения. В связи с этим здание долгое время пустовало: здесь велись работы по укреплению фундамента. Судя по тому, что сейчас торговый комплекс работает в штатном режиме, работы были проведены успешно.
«Зеленая роща» мало похожа на торговый центр в привычном понимании. Здесь едва ли можно увидеть брендовые бутики или модные кофейни. По своему умонастроению она больше походит на рынок из нулевых.
Так, один из корпусов практически полностью занят крупными сетевыми магазинами и всего парой небольших островков с восточными сладостями и услугами по подключению интернета, которые располагаются буквально у самого входа. Далее за ними уже идет вход в крупный супермаркет, а в узком проходе в левое крыло — два-три магазина одежды и домашней утвари. Отсюда по лестнице можно спуститься и подняться на минус первый и второй этажи соответственно. Сама лестница хоть и выглядит довольно чистой, но помещению все же не помешал бы ремонт: на выкрашенных бледно-желтой краской стенах виднеются царапины, а кое-где можно увидеть оставленные маркером закорючки.
Второй этаж торгового центра практически полностью поделили между собой крупный магазин бытовой техники и секонд-хенд. Магазин электроники мало чем отличается от других: на новеньких плазмах сменяют друг друга картинки в сверхвысоком разрешении, поблескивают хромом утюги и стиральные машины, переговариваются между собой кассиры в ярко-оранжевых майках. Гораздо более интересную картину можно было наблюдать в секонд-хенде.
На входе посетителям для удобства предлагается взять небольшую тележку на колесиках. Поначалу предложение кажется довольно странным, но стоит приглядеться к снующим между рядами людям, как все становится понятнее. Покупатели набирают с рейлов сразу по несколько моделей всего и сразу: от блузок до зимних пуховиков. Здесь сразу вспоминаются привычные магазины крупных брендов, где, как правило, взять с собой для примерки можно не более пяти-шести вещей за раз. Публика здесь, к слову, встречается самая разная: от пенсионеров с сумками на колёсиках и семей с детьми, выбирающих обновки к школе, до подростков, мимикрирующих своими образами не то под битников, не то под любовников с нового моста.
Вывешанные в зале вещи восторгов, увы, не вызывают: топы с психоделическими принтами, футболки с нарочито наивными надписями, большой выбор денима: с моделями от супер-скинни до клёша, приталенные пальто и куртки с меховой оторочкой. Но покупатели в магазине, как было сказано ранее, есть, а значит найти здесь что-то интересное все-таки можно. Но не стоит забывать, что в данном случае немаловажным фактором станут цены. К примеру, ценники на куртки здесь начинаются от 350 рублей, на футболки и юбки — от 300.
Второй этаж ТЦ действительно кажется полупустым. На первых порах может даже промелькнуть мысль, что ходишь не по торговому комплексу в густонаселенном районе, а по полускладским помещениям где-то на окраине. Примерно такое же впечатление оставляет после себя и -1 этаж. Его между собой разделили известная сеть товаров по фиксированной цене, сравнительно небольшой магазин товаров для праздника и офис магазина техники.
Судя по всему, магазин товаров по низкой цене пользуется популярностью среди местных жителей. На календаре — четверг, на часах — около полудня, а на кассах и между рядов с товарами полно народу. Кто-то разглядывает книги и школьную канцелярию, кто-то, несмотря на подходящий к концу дачный сезон, приценивается к медным садовым лейкам; школьники прикидывают, во сколько обойдутся сухарики с газировкой. Одним словом, проблем с проходимостью магазин не испытывает.
Ассортимент, как и всегда, самый разнообразный: от светильников и печенья до полотенец и искусственных цветов. Особых различий в цене по сравнению с обычными магазинами заметить не удалось.
Соседний корпус снаружи ещё меньше похож на торговый центр. Скорее уж торговые ряды, ну или, если уж совсем честно, — рынок. Вход здесь украшают несколько ярких вывесок, рекламирующих продающиеся здесь товары. Дизайн — в лучших традициях уличной рекламы поздних нулевых.
Что ж. Первое впечатление нас не обмануло — внутри действительно рынок. На прилавках и в стеклянных витринах фрукты, овощи, копченая рыба, разноцветные шарики конфет в цветастых обертках и десятки видов сыров и колбас. Продавщицы, время от времени поглядывающие на проходящих между рядами людей, готовы в любой момент сорваться с места и предложить все лучшее, что есть в магазине и даже немного уступить в цене. Весомую часть павильона, однако, занимает ещё один магазин низких цен. Выбор здесь, на первый взгляд, кажется интереснее, чем в предыдущем. Мелкая бытовая техника, много канцелярии, посуда, милые домашние безделушки.
Впечатления от посещения рынка остаются самыми нейтральными: в нем будто слишком много современного для того, чтобы сойти за рынок из девяностых-нулевых, но все же этого недостаточно для того, чтобы соперничать с торговыми центрами, открывшимися в Уфе за последние годы. Это будто обычный магазин возле дома, куда любой местный житель может зайти за внезапно понадобившейся отверткой или пакетом молока.