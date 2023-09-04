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Уцененные товары и грязные стены: чем живет популярный ТЦ «нулевых» в Уфе

Уцененные товары и грязные стены: чем живет популярный ТЦ «нулевых» в Уфе

4 сентября 2023, 02:00
Фото: mkset.ru
Торговый центр «Зеленая Роща» уже давно известен жителям одноименного микрорайона. Кто-то на регулярной основе заходит сюда, чтобы забрать посылку с маркетплейса, а кто-уже много лет покупает здесь продукты и одежду. О том, как выглядит популярный торговый центр, открытый в 2000-е, в материале Mkset

Торговый центр «Зеленая роща» или, как его ещё называют, ТСК «Кувыкинский» был открыт в Уфе в нулевые. Однако спустя какое-то время появились слухи о том, что в скором времени его могут снести. Виной тому образовавшаяся здесь карстовая воронка, из-за которой возникла угроза обрушения. В связи с этим здание долгое время пустовало: здесь велись работы по укреплению фундамента. Судя по тому, что сейчас торговый комплекс работает в штатном режиме, работы были проведены успешно.

Фото: mkset.ru
Фото: mkset.ru

«Зеленая роща» мало похожа на торговый центр в привычном понимании. Здесь едва ли можно увидеть брендовые бутики или модные кофейни. По своему умонастроению она больше походит на рынок из нулевых.

Фото: mkset.ru

Так, один из корпусов практически полностью занят крупными сетевыми магазинами и всего парой небольших островков с восточными сладостями и услугами по подключению интернета, которые располагаются буквально у самого входа. Далее за ними уже идет вход в крупный супермаркет, а в узком проходе в левое крыло — два-три магазина одежды и домашней утвари. Отсюда по лестнице можно спуститься и подняться на минус первый и второй этажи соответственно. Сама лестница хоть и выглядит довольно чистой, но помещению все же не помешал бы ремонт: на выкрашенных бледно-желтой краской стенах виднеются царапины, а кое-где можно увидеть оставленные маркером закорючки.

Второй этаж торгового центра практически полностью поделили между собой крупный магазин бытовой техники и секонд-хенд. Магазин электроники мало чем отличается от других: на новеньких плазмах сменяют друг друга картинки в сверхвысоком разрешении, поблескивают хромом утюги и стиральные машины, переговариваются между собой кассиры в ярко-оранжевых майках. Гораздо более интересную картину можно было наблюдать в секонд-хенде.

Фото: mkset.ru

На входе посетителям для удобства предлагается взять небольшую тележку на колесиках. Поначалу предложение кажется довольно странным, но стоит приглядеться к снующим между рядами людям, как все становится понятнее. Покупатели набирают с рейлов сразу по несколько моделей всего и сразу: от блузок до зимних пуховиков. Здесь сразу вспоминаются привычные магазины крупных брендов, где, как правило, взять с собой для примерки можно не более пяти-шести вещей за раз. Публика здесь, к слову, встречается самая разная: от пенсионеров с сумками на колёсиках и семей с детьми, выбирающих обновки к школе, до подростков, мимикрирующих своими образами не то под битников, не то под любовников с нового моста.

Вывешанные в зале вещи восторгов, увы, не вызывают: топы с психоделическими принтами, футболки с нарочито наивными надписями, большой выбор денима: с моделями от супер-скинни до клёша, приталенные пальто и куртки с меховой оторочкой. Но покупатели в магазине, как было сказано ранее, есть, а значит найти здесь что-то интересное все-таки можно. Но не стоит забывать, что в данном случае немаловажным фактором станут цены. К примеру, ценники на куртки здесь начинаются от 350 рублей, на футболки и юбки — от 300.

Фото: mkset.ru

Второй этаж ТЦ действительно кажется полупустым. На первых порах может даже промелькнуть мысль, что ходишь не по торговому комплексу в густонаселенном районе, а по полускладским помещениям где-то на окраине. Примерно такое же впечатление оставляет после себя и -1 этаж. Его между собой разделили известная сеть товаров по фиксированной цене, сравнительно небольшой магазин товаров для праздника и офис магазина техники.

Фото: mkset.ru

Судя по всему, магазин товаров по низкой цене пользуется популярностью среди местных жителей. На календаре — четверг, на часах — около полудня, а на кассах и между рядов с товарами полно народу. Кто-то разглядывает книги и школьную канцелярию, кто-то, несмотря на подходящий к концу дачный сезон, приценивается к медным садовым лейкам; школьники прикидывают, во сколько обойдутся сухарики с газировкой. Одним словом, проблем с проходимостью магазин не испытывает.

Фото: mkset.ru

Ассортимент, как и всегда, самый разнообразный: от светильников и печенья до полотенец и искусственных цветов. Особых различий в цене по сравнению с обычными магазинами заметить не удалось.

Фото: mkset.ru

Соседний корпус снаружи ещё меньше похож на торговый центр. Скорее уж торговые ряды, ну или, если уж совсем честно, — рынок. Вход здесь украшают несколько ярких вывесок, рекламирующих продающиеся здесь товары. Дизайн — в лучших традициях уличной рекламы поздних нулевых.

Фото: mkset.ru

Что ж. Первое впечатление нас не обмануло — внутри действительно рынок. На прилавках и в стеклянных витринах фрукты, овощи, копченая рыба, разноцветные шарики конфет в цветастых обертках и десятки видов сыров и колбас. Продавщицы, время от времени поглядывающие на проходящих между рядами людей, готовы в любой момент сорваться с места и предложить все лучшее, что есть в магазине и даже немного уступить в цене. Весомую часть павильона, однако, занимает ещё один магазин низких цен. Выбор здесь, на первый взгляд, кажется интереснее, чем в предыдущем. Мелкая бытовая техника, много канцелярии, посуда, милые домашние безделушки.

Фото: mkset.ru

Впечатления от посещения рынка остаются самыми нейтральными: в нем будто слишком много современного для того, чтобы сойти за рынок из девяностых-нулевых, но все же этого недостаточно для того, чтобы соперничать с торговыми центрами, открывшимися в Уфе за последние годы. Это будто обычный магазин возле дома, куда любой местный житель может зайти за внезапно понадобившейся отверткой или пакетом молока.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Торговый центр
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