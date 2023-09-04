При поддержке «Башнефти» в Альшеевском районе РБ открылась новая школа

Отметим, что трехэтажное здание школы (площадь — почти 5750 квадратных метров) возведено с учетом самых современных требований безопасности и комфорта. Помимо 25 учебных классов, здесь есть мастерские для занятий трудом, актовый и спортивный залы, медблок, столовая. Также школа доступна для маломобильных групп населения. Важно, что само здание полностью автономное — работают собственная котельная и трансформаторная подстанция. Рядом со школой — физкультурно-спортивная зона, где есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также яма для прыжков в длину, учебно-опытная зона и площадка для игры в бадминтон.