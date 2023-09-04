При поддержке «Башнефти» в Альшеевском районе РБ открылась новая школа

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
День Знаний в Раевском стал праздником не только для детей, но и вообще для всех жителей села — и даже ближайших населенных пунктов. Дело в том, что новая школа, построенная при участии АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти»), позволила разгрузить все местные школы и организовать образовательный процесс не в две смены, а в одну.
— Наша школа приняла детей не только из Раевского (более 16,5 тыс. населения — прим. Mkset), но и из близлежащих поселков и деревень. Наша школа рассчитана на 375 мест, на данный момент набрали 364 ребенка — думаю, это не предел. Кабинеты очень просторные: если в местных школах они примерно по 40-50 «квадратов», то здесь — 70-80. Думаю, 500-600 детей мы спокойно наберем, — отметил директор школы Артур Шарипов.
По словам Артура Шарипова, вопрос строительства новой школы в микрорайоне давно назревал, в том числе и потому, что школьникам приходилось ходить через трассу Уфа — Киргиз-Мияки, а это все-таки потенциально опасный участок.
— До сих пор в шоке, насколько новая школа получилась замечательная. Мы сами прорабатывали список необходимого оборудования, все заказывали сами, и могу сказать, что оборудована она великолепно, — добавляет директор.
Отметим, что трехэтажное здание школы (площадь — почти 5750 квадратных метров) возведено с учетом самых современных требований безопасности и комфорта. Помимо 25 учебных классов, здесь есть мастерские для занятий трудом, актовый и спортивный залы, медблок, столовая. Также школа доступна для маломобильных групп населения. Важно, что само здание полностью автономное — работают собственная котельная и трансформаторная подстанция. Рядом со школой — физкультурно-спортивная зона, где есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также яма для прыжков в длину, учебно-опытная зона и площадка для игры в бадминтон.
Родители очень довольны — и качеством самого здания, и уровнем оснащения кабинетов. Местная жительница Фарзана Минсабировна рассказала, что ее дочь-десятиклассница перешла в новую школу из местного лицея:
— Во-первых, очень близко — мы сегодня минут за шесть дошли от дома. До лицея приходилось добираться на автобусе, а в холода на остановке ждать все-таки тяжело. Во-вторых — все-таки новая школа, все с иголочки. Посмотрите сами — какая красивая, уютная, чистая. Классы — просторные и светлые, очень нравится!
Местная жительница Светлана Шарипова привела в новую школу племянницу, сегодня для нее первый день в первом классе:
— Это молодой, красивый микрорайон, много молодых семей с детьми, поэтому эта школа — по-настоящему долгожданная. Здесь собрали сильный педагогический коллектив, я уже познакомилась с учителями — многих знаю, потому что в свое время работала методистом в РОНО. Считаю, что детям, которые здесь будут учиться, просто повезло.
По словам заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, в этом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» вводят в эксплуатацию три школы в Альшеевском, Чекмагушевском и Хайбуллинском районах, а также два ФОКа в Бураевском и Хайбуллинском районах.
— Школа в Раевском — очень современная, вся инфраструктура здесь готова для комфортного обучения детей. По комфортности она не уступает городским школам. При строительстве особое внимание уделили комфортности и безопасности, спортивному направлению — тут очень хороший спортзал, кроме того здесь современный актовый зал — почти концертный. В классах есть три вида досок — интерактивные, маркерные и традиционные, с мелом. Совместно с Минобром республики мы рекомендуем, чтобы в каждой школе были организованы, например, агроклассы: чтобы тем, кто хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством, об этой теме рассказывали, чтобы их мотивировали.
Также Ильшат Фазрахманов добавил, что также 1 сентября открылась новая большая школа в с. Акъяр и начальная школа в с. Чекмагуш.
— Обязательно будем готовиться участвовать в новых конкурсах. Надеюсь, вместе с нашим партнером, компанией «Башнефть», мы выиграем, и сможем построить больше нужных социальных объектов.
Добавим, что в рамках программы поддержки развития сельских территорий при финансовой помощи АНК «Башнефть» в селе Бураево (Бураевский район) построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Илишевском районе — здание детского оздоровительного лагеря «Орленок». Всего в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и ПАО «НК „Роснефть“ в 2020–2022 гг. было реализовано более 140 проектов по строительству и реконструкции социальных, спортивных объектов, системы водоснабжения и водоотведения, благоустройству парков, скверов, дорог в 47 районах и городах, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности в республике.