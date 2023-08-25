Башкирский завод «Шихан» выкупила компания из Ставрополья: известна сумма сделки

Стоит отметить, что по словам генерального директора и председателя правления Heineken Дольфа ван ден Бринка сделка заняла больше времени, чем предполагалось в компании. Однако, несмотря на это, она гарантирует сохранение текущего уровня благосостояния сотрудников и позволяет «Heineken» покинуть страну в ответственной манере.



Напомним, что история завода «Шихан» берёт своё начало еще в 1884 году. После революции предприятие национализировали. Сначала там производили безалкогольные напитки, а к концу 1930-х годов здание стали использовать не по назначению. Но в 1939 году производство хмельного напитка решили восстановить. В состав нидерландского концерна Heineken стерлитамакский завод вошел только в августе 2004 года.