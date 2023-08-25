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Башкирский завод «Шихан» выкупила компания из Ставрополья: известна сумма сделки

Башкирский завод «Шихан» выкупила компания из Ставрополья: известна сумма сделки

25 августа 2023, 11:21
Фото: 1MI
Голландская пивоваренная компания продала все свои российские и завершила этот процесс, начатый в марте 2022 года.

Как говорится в сообщении компании, цена покупки бизнеса «Heineken Россия» составляет 1 евро за 100% акций. Также все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам.

Компания «Arnest Group» взяла на себя ответственность за сохранение рабочих мест 1800 сотрудников пивоварен в течение следующих трех лет. В результате этой сделки, «Heineken» понесет ожидаемый общий убыток в размере 300 млн рублей, сообщает РБК-Уфа.

Также отмечается, что в течение полугода прекратится производство пива под брендом «Amstel», а другие международные бренды не будут лицензированы в России. Однако будет предоставлена трехлетняя лицензия на несколько региональных зарубежных брендов, необходимых для поддержания непрерывности бизнеса и получения одобрения сделки.

Компания Heineken объявила также о том, что не будет поддерживать бренды и получать доходы, роялти или дивиденды от своих операций в России. Сделка также не предусматривает права обратного выкупа. В рамках этой сделки «Arnest Group» обязуется постепенно погасить задолженность российского бизнеса перед «Heineken», сумма которой составляет около 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что по словам генерального директора и председателя правления Heineken Дольфа ван ден Бринка сделка заняла больше времени, чем предполагалось в компании. Однако, несмотря на это, она гарантирует сохранение текущего уровня благосостояния сотрудников и позволяет «Heineken» покинуть страну в ответственной манере.

Напомним, что история завода «Шихан» берёт своё начало еще в 1884 году. После революции предприятие национализировали. Сначала там производили безалкогольные напитки, а к концу 1930-х годов здание стали использовать не по назначению. Но в 1939 году производство хмельного напитка решили восстановить. В состав нидерландского концерна Heineken стерлитамакский завод вошел только в августе 2004 года.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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