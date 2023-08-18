Росстат: в России молодежь стала меньше есть

Posted 18 августа, 11:18
Published 18 августа, 11:18
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По данным Росстата, даже в 2020 году, когда в стране началась пандемия ковида, молодые семьи не снижали потребление всех категорий еды. По мнению экспертов, такие данные могут объясняться целым рядом причин.
Сильнее всего в рационе снизилось количество молока, фруктов и масла. Вместе с тем доля затрат на продукты возросла на 5,4 п. п. — до 29,3%.
Стоит отметить, что еще одна категория населения, которая тоже снизила потребление еды в прошлом году, это неполные семьи. Многодетные семьи, напротив, нарастили потребление всех видов пищевых товаров, рост по большинству из них наблюдался и у неработающих пенсионеров и инвалидов.
Согласно данным, в прошлом году общая инфляция в стране составила 11,9%; продукты питания стали дороже на 9,8%. Эксперты высказывают противоположные мнения. Одни считают, что мясо, молоко и молочные продукты в целом являются более дорогими продуктами, а потому их сокращение в рационе объясняются экономическими причинами. Другие — что этот тренд обусловлен приверженностью молодых людей к ЗОЖ: в пользу этой точки зрения говорят данные, по которым в 2022 году видно снижение потребления углеводов данной категорией населения.
Есть и еще один вариант ответа: молодые люди попросту не хотят тратить время на готовку, а потому отдают предпочтение полуфабрикатам из магазинов или готовым блюдам с доставкой на дом.
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