Росстат: в России молодежь стала меньше есть

Согласно данным, в прошлом году общая инфляция в стране составила 11,9%; продукты питания стали дороже на 9,8%. Эксперты высказывают противоположные мнения. Одни считают, что мясо, молоко и молочные продукты в целом являются более дорогими продуктами, а потому их сокращение в рационе объясняются экономическими причинами. Другие — что этот тренд обусловлен приверженностью молодых людей к ЗОЖ: в пользу этой точки зрения говорят данные, по которым в 2022 году видно снижение потребления углеводов данной категорией населения.