mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 августа, 11:18

Published 18 августа, 11:18

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Росстат: в России молодежь стала меньше есть

Росстат: в России молодежь стала меньше есть

18 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI
Согласно статистике Росстата, молодые семьи в России по итогам прошлого года уменьшили потребление всех основных групп пищевых продуктов.

По данным Росстата, даже в 2020 году, когда в стране началась пандемия ковида, молодые семьи не снижали потребление всех категорий еды. По мнению экспертов, такие данные могут объясняться целым рядом причин.

Сильнее всего в рационе снизилось количество молока, фруктов и масла. Вместе с тем доля затрат на продукты возросла на 5,4 п. п. — до 29,3%.

Стоит отметить, что еще одна категория населения, которая тоже снизила потребление еды в прошлом году, это неполные семьи. Многодетные семьи, напротив, нарастили потребление всех видов пищевых товаров, рост по большинству из них наблюдался и у неработающих пенсионеров и инвалидов.

Согласно данным, в прошлом году общая инфляция в стране составила 11,9%; продукты питания стали дороже на 9,8%. Эксперты высказывают противоположные мнения. Одни считают, что мясо, молоко и молочные продукты в целом являются более дорогими продуктами, а потому их сокращение в рационе объясняются экономическими причинами. Другие — что этот тренд обусловлен приверженностью молодых людей к ЗОЖ: в пользу этой точки зрения говорят данные, по которым в 2022 году видно снижение потребления углеводов данной категорией населения.

Есть и еще один вариант ответа: молодые люди попросту не хотят тратить время на готовку, а потому отдают предпочтение полуфабрикатам из магазинов или готовым блюдам с доставкой на дом.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Общество#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Мусорная война: жители Башкирии обвинили власти и регоператора в сговоре
Сегодня, 12:01
«Наше село умирает». Репортаж из Авдона, где на птицефабрике нашли птичий грипп
Сегодня, 07:45
Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня и завтра: кого это коснется
Сегодня, 10:34
«Будет обязан»: юрист из Уфы рассказал про повестки о мобилизационном предписании
Сегодня, 08:34
«Резко пропало»: жители Башкирии засняли на видео встречу с НЛО
Сегодня, 05:52
Жилые дома на неделю останутся без воды в Уфе: полный список адресов
Сегодня, 08:55