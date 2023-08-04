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В Башкирии примут закон, ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

4 августа 2023, 08:14
Фото: 1MI
Закон депутаты Госсобрания Башкирии намерены принять уже в осеннюю сессию.

Депутаты заксобрания Башкирии намерены принять закон, который будет ограждать детей от пропаганды ЛГБТ-ценностей и смены пола. По информации пресс-службы Курултая, изменения планируют внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» уже в ходе осенней сессии.

— Законопроект направлен на защиту детей не только от пропаганды, но и от демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений, а также от информации, пропагандирующей педофилию и способной вызвать у детей желание сменить пол, — заявил спикер Госсобания Константин Толкачев.

Токачев также заявляет, что подобная информация может сбить детей и подростков с толку, так как психика детей «нестабильна» и они находятся в поисках себя, а их моральные и ценностные установки еще только формируются.

Наряду с эти в законе будет предлагается меры и по защите детей от демонстрации нетрадиционных отношений и материалов, которые вызывают желание сменить пол.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Депутаты#Депутаты РБ#Законы / Законопроекты
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