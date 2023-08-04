В Башкирии примут закон, ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Депутаты заксобрания Башкирии намерены принять закон, который будет ограждать детей от пропаганды ЛГБТ-ценностей и смены пола. По информации пресс-службы Курултая, изменения планируют внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» уже в ходе осенней сессии.
— Законопроект направлен на защиту детей не только от пропаганды, но и от демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений, а также от информации, пропагандирующей педофилию и способной вызвать у детей желание сменить пол, — заявил спикер Госсобания Константин Толкачев.
Токачев также заявляет, что подобная информация может сбить детей и подростков с толку, так как психика детей «нестабильна» и они находятся в поисках себя, а их моральные и ценностные установки еще только формируются.
Наряду с эти в законе будет предлагается меры и по защите детей от демонстрации нетрадиционных отношений и материалов, которые вызывают желание сменить пол.