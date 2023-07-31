Стало известно, как изменился уровень доходов жителей Башкирии в 2023 году

Также сумма располагаемых ресурсов в 2022 году у городских жителей оказалась существенно выше, чем у жителей сельской местности — 49 541,7 руб. и 21 532,3 руб. соответственно. В первом квартале текущего года ситуация несколько изменилась. Так, сумма располагаемых ресурсов у горожан снизилась до 40 255 рублей, а у жителей сел, наоборот, выросла до 28 802,6 руб.