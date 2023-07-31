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Стало известно, как изменился уровень доходов жителей Башкирии в 2023 году

31 июля 2023, 03:37
Фото: 1MI
Башстат публикует данные по располагаемым ресурсам домашних хозяйств — это объем средств (денежных и натуральных), которыми располагали домохозяйства для обеспечения всех своих расходов и создания сбережений.

дохоТак, в первом квартале 2022 года данный показатель составил 39,14,8 руб. на человека в месяц, в 2023 году он снизился до 35 947,3 руб.

Также сумма располагаемых ресурсов в 2022 году у городских жителей оказалась существенно выше, чем у жителей сельской местности — 49 541,7 руб. и 21 532,3 руб. соответственно. В первом квартале текущего года ситуация несколько изменилась. Так, сумма располагаемых ресурсов у горожан снизилась до 40 255 рублей, а у жителей сел, наоборот, выросла до 28 802,6 руб.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости экономики#Развитие экономики#Доходы#Доходы населения#Доходы семей
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