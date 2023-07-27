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Published Сегодня, 03:34

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Updated Сегодня, 03:48

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Крупный пожар произошел в центре Уфы

27 июля 2023, 03:34
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В тушении пожара в расселенном доме в Уфе участвуют 30 пожарных и 10 единиц техники

Возгорание началось в здании неподалеку от Арт-КВАДРАТА, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

Сообщается, что пожар произошел в одноэтажном расселенном здании по ул. Мустая Карима. Огонь мог также распространится на расположенное поблизости здание медресе.

В 07:48 пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 10 единиц техники и 30 человек.

Напомним, ранее пожар произошел в уфимском центре торговли и отдыха «Простор». Пожар произошел в ночное время, несмотря из здания были эвакуированы 15 человек.

#Азамат Нухов
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