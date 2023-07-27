Крупный пожар произошел в центре Уфы

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Сообщается, что пожар произошел в одноэтажном расселенном здании по ул. Мустая Карима. Огонь мог также распространится на расположенное поблизости здание медресе.
В 07:48 пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 10 единиц техники и 30 человек.
Напомним, ранее пожар произошел в уфимском центре торговли и отдыха «Простор». Пожар произошел в ночное время, несмотря из здания были эвакуированы 15 человек.