Появилось видео пожара в ТРЦ «Простор» в Уфе

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В соцсетях ночные гости одного из заведений в ТРЦ «Простор», где вчера ночью произошел пожар, публикуют видео с места событий. Хоть и небольшой пожар всполошил всю округу, из здания разносился звук сирены с призывом всех покинуть помещение.
Эвакуированным посетительницам мероприятие казалось весьма веселым и они снимая пожарных сообщали, что им нужен экшен и они ждут когда спасатели разобьют стекло.
Напомним, ночной пожар в ТРЦ «Простор» обошелся без жертв «пострадала» лишь светодиодная вывеска.