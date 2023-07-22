mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Изображение материала

Появилось видео пожара в ТРЦ «Простор» в Уфе

22 июля 2023, 08:49
Фото: скриншоты видео из telegram-канала @UFA_RB

«Нам нужен экшен»: эвакуированные гости ТРЦ «Простор» в Уфе опубликовали видео пожара

Видео опубликовал новостной telegram-канал UFA_RB 22 июля.

В соцсетях ночные гости одного из заведений в ТРЦ «Простор», где вчера ночью произошел пожар, публикуют видео с места событий. Хоть и небольшой пожар всполошил всю округу, из здания разносился звук сирены с призывом всех покинуть помещение.

Видео: видео из telegram-канала @UFA_RB

Эвакуированным посетительницам мероприятие казалось весьма веселым и они снимая пожарных сообщали, что им нужен экшен и они ждут когда спасатели разобьют стекло.

Напомним, ночной пожар в ТРЦ «Простор» обошелся без жертв «пострадала» лишь светодиодная вывеска.

На Avito на продажу выставили часть торгового центра «Простор» в уфимском Сипайлово
Узнать подробнее
#Пожар#Уфа#Общество#Новости Уфы#Видео#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой
Вчера, 08:30
Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы
20 июля, 11:25
Стало известно, почему в больницах Башкирии запрещают навещать пациентов
Вчера, 11:45
Они погибнут: Снятие проклятия с семьи обошлось жительнице Башкирии в 1,3 млн рублей
Вчера, 09:23
«Потребовали»: житель Уфы возмутился поведением сотрудников больницы
Вчера, 08:32
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
20 июля, 12:47