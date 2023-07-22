Появилось видео пожара в ТРЦ «Простор» в Уфе

В соцсетях ночные гости одного из заведений в ТРЦ «Простор», где вчера ночью произошел пожар, публикуют видео с места событий. Хоть и небольшой пожар всполошил всю округу, из здания разносился звук сирены с призывом всех покинуть помещение.