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Чиновница раскрыла последние слова умершего на реабилитации участника СВО из Башкирии

29 июня 2023, 09:16
Фото: Зухра Гордиенко / vk.com
Ринат Хажиев получил ранение и во время реабилитации встретился с главой района, об этом сообщила Зухра Гордиенко на своей странице в соцсетях

Житель Кигинского района и участник СВО Ринат Хажиев скончался во время курса реабилитации после полученного ранения, сообщила чиновница. По ее словам, незадолго до трагедии она пообщалась с Хажиевым.

— Буквально неделю назад Ринат заглянул ко мне. Поговорили
о жизни, о службе, о планах на будущее. Но судьба распорядилась иначе, — добавила Гордиенко.

Ранее мама погибшего подполковника Альберта Каримова из Башкирии раскрыла слова сына о СВО. По ее словам, ее сын всегда говорил «Мамуля, победа будет за нами!».

#Рустэм Башкирцев
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