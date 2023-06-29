Чиновница раскрыла последние слова умершего на реабилитации участника СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Житель Кигинского района и участник СВО Ринат Хажиев скончался во время курса реабилитации после полученного ранения, сообщила чиновница. По ее словам, незадолго до трагедии она пообщалась с Хажиевым.
— Буквально неделю назад Ринат заглянул ко мне. Поговорили
о жизни, о службе, о планах на будущее. Но судьба распорядилась иначе, — добавила Гордиенко.
Ранее мама погибшего подполковника Альберта Каримова из Башкирии раскрыла слова сына о СВО. По ее словам, ее сын всегда говорил «Мамуля, победа будет за нами!».