В центре города военная техника: Что происходит в Ростове и рядом прямо сейчас

Наши коллеги из Ростовской области сообщают о текущей ситуации в регионе и публикуют сообщения от очевидцев о людях в военной форме по дороге в город Батайск. А также публикуют кадры вооруженных людей в городе. Также в городе замечена военная техника. Жителей города просят по возможности не покидать свои дома и не выезжать в центр города.