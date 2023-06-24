В центре города военная техника: Что происходит в Ростове и рядом прямо сейчас

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Published Сегодня, 06:12
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23 июня главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обвинили в военном мятеже обвинил Министерство обороны в нанесении ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнера». Он заявил, что был готов идти на уступки Минобороны и подписать с министерством контракт, но там, по его словам, решили прибегнуть к подобным шагам. После этого, Пригожин объявил о Марше справедливости для наказания военного руководства страны. Сопротивляющихся он пообещал уничтожить.
В отношении Евгения Пригожина в ночь с 23 на 24 июня возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. В половине второго утра, по московскому времени, Первый канал показал специальный выпуск новостей, где Пригожина обвинили в фейках, а также зачитали официальные сообщения силовых ведомств.
Наши коллеги из Ростовской области сообщают о текущей ситуации в регионе и публикуют сообщения от очевидцев о людях в военной форме по дороге в город Батайск. А также публикуют кадры вооруженных людей в городе. Также в городе замечена военная техника. Жителей города просят по возможности не покидать свои дома и не выезжать в центр города.
Утром 24 июня стало известно о том, что Пригожин в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону пообщался с замминистра обороны Евкуровым. Пока что здание окружено танками и людьми в военной форме с автоматами. Тем временем жителей просят не выезжать на трассу М-4 Дон из-за пробок.
По сообщению Кремля, в ближайшее время Путин выступит с обращением.
Тем временем в Москве и в Московской области властями введен режим контртеррористической операции. Режим КТО также введен в Воронежской области, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.