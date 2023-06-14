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Кибер-пасека и медведь-биоинженер: что Башкирия показывает на ПМЭФ-2023

14 июня 2023, 11:32
Фото: РБК // telegram
В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форму, участие в котором принял и Башкортостан. Рассказываем, что республика показывала участникам форума.

Сегодня, 14 июня, начался первый день Петербургского международного экономического форума. Делегация Башкортостана привезла на форум персонажей компьютерной игры для обучения школьников «Киберпасека». Об этом сообщает издание РБК.

Помимо этого, замечены на ПМЭФ-2023 были медведь-биоинженер и роботы, в том числе Атай, название которого с башкирского языка переводится как папа.

Фото: РБК // telegram

Известно, что компьютерная игра работает на киберфизической платформе и серии мобильных игр с возможности программирования «Берлога».

Проходить ПМЭФ-2023 в этом году будет с 14 по 17 июня.

#Элина Сайфранова#ПМЭФ-2023#Экономика#Башкортостан#Башкирия#Общество
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