Кибер-пасека и медведь-биоинженер: что Башкирия показывает на ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
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Updated Сегодня, 11:34
Сегодня, 14 июня, начался первый день Петербургского международного экономического форума. Делегация Башкортостана привезла на форум персонажей компьютерной игры для обучения школьников «Киберпасека». Об этом сообщает издание РБК.
Помимо этого, замечены на ПМЭФ-2023 были медведь-биоинженер и роботы, в том числе Атай, название которого с башкирского языка переводится как папа.
Известно, что компьютерная игра работает на киберфизической платформе и серии мобильных игр с возможности программирования «Берлога».
Проходить ПМЭФ-2023 в этом году будет с 14 по 17 июня.