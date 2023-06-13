Миллионы рублей: Башкирия оплатит концерт Дениса Майданова в Минске

Ранее Mkset сообщал о новых тратах на визит делегации из Башкирии в Иран. В октябре 2022 года делагация Башкирии летала с бизнес-миссией в Турцию — поездка без участия Хабирова обошлась бюджету республики как минимум в 13,4 млн рублей. Из них 8 млн потратили на трансфер в Турции, еще на 5,4 млн рублей заказали питание для членов делегации. Стоимость самого перелета осталась неизвестна.