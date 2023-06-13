Миллионы рублей: Башкирия оплатит концерт Дениса Майданова в Минске

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Башгосфилармония выступила заказчиком по контракту на участие артиста Дениса Майданова (в контракте и закупке указано Майдонова — вероятно, это опечатка — прим.ред.) на празднике в Минске, следует из данных портала госзакупок и системы СПАРК.
По данным СПАРК, сумма контракта, который должен быть исполнен до 31 декабря текущего года, составляет 4 856 000 рублей. Как указано на портале госзакупок, контракт «не включает финансовое обеспечение за счет средств субсидии» в рамках нацпроектов.
Примечательно, что госучреждение провело закупку у единственного поставщика, а договор с ним на портале госзакупок не опубликован.
Ранее Mkset сообщал о новых тратах на визит делегации из Башкирии в Иран. В октябре 2022 года делагация Башкирии летала с бизнес-миссией в Турцию — поездка без участия Хабирова обошлась бюджету республики как минимум в 13,4 млн рублей. Из них 8 млн потратили на трансфер в Турции, еще на 5,4 млн рублей заказали питание для членов делегации. Стоимость самого перелета осталась неизвестна.