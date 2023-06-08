Личный трансфер и зрелища: раскрыты новые траты на визит делегации из Башкирии в Иран

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
В марте этого года, по данным системы СПАРК, Башгосфилармония выступила заказчиком сразу по четырем госконтрактам, касающимся визита башкирской делегации в Иран. Так, самой большой тратой — свыше 418 тысяч рублей — стал перелет делегации из Башкирии в Иран. Еще более 392 тысячи рублей ушло на показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ. Размещение делегации в гостинице обошлось чуть больше чем в 218 тысяч рублей. Автобусный трасфер делегации (в том числе для собственных нужд) обошелся в 120,5 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма контрактов составила чуть больше 1,1 млн рублей.
Примечательно, что госучреждение провело закупки у единственных поставщиков, а договоры с ними на портале госзакупок не опубликованы.
Напомним, визит делегации Башкирии в Тегеран во главе с Радием Хабировым состоялся с 12 по 14 марта. По данным «Башинформ», в состав делегации вошли министры и представители компаний из разных сфер экономики.
Как ранее следовало из данных портала госзакупок, заказчиком транспортного обслуживания делегаций в Иран выступал республиканский Минтранс. На поездку в Тегеран ведомство планировало потратить 3,5 млн рублей. Другое ведомство республики — Минторг — планировало оплатить питание участников делегации в Иран, а также прием от имени Радия Хабирова. На эти цели из бюджета закладывали еще около 4,7 млн рублей.
Напомним, что в октябре 2022 года делагация Башкирии летала с бизнес-миссией в Турцию — поездка без участия Хабирова обошлась бюджету республики как минимум в 13,4 млн рублей. Из них 8 млн потратили на трансфер в Турции, еще на 5,4 млн рублей заказали питание для членов делегации. Стоимость самого перелета осталась неизвестна.