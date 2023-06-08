Личный трансфер и зрелища: раскрыты новые траты на визит делегации из Башкирии в Иран

В марте этого года, по данным системы СПАРК, Башгосфилармония выступила заказчиком сразу по четырем госконтрактам, касающимся визита башкирской делегации в Иран. Так, самой большой тратой — свыше 418 тысяч рублей — стал перелет делегации из Башкирии в Иран. Еще более 392 тысячи рублей ушло на показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ. Размещение делегации в гостинице обошлось чуть больше чем в 218 тысяч рублей. Автобусный трасфер делегации (в том числе для собственных нужд) обошелся в 120,5 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма контрактов составила чуть больше 1,1 млн рублей.