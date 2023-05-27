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Новые штрафы за карты, книги и мысли. Что еще теперь в России вне закона

27 мая 2023, 08:50
Фото: 1MI
Депутаты активно взялись за разработку новых штрафов для российских граждан. Только за минувшие несколько дней — десятки нововведений и инициатив, что сигнализирует о том, что бюджет нуждается в срочных и больших вливаниях. О том, что теперь придется платить Россиянам рассказывают Новые Известия

После череды громких налоговых скандалов с блогерами-милионниками Лерчек, «Королевой марафонов» Еленой Блиновской, Сашей Митрошиной и другими, государство взялось за простых граждан. Смотрим, чьи карманы и как сильно опустеют после введения новых штрафов. «Новые Известия» собрали список того, что раньше можно было делать, а теперь нельзя, и обсудили с юристом.

Распространять карты без новых регионов России

Граница на замке: депутаты Госдумы приняли 25 мая во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы до 1 миллиона рублей для юрлиц, а для физлиц — штраф 3 тыс. рублей или арест до 15 суток за распространение и публичную демонстрацию экстремистских материалов. Это приложение к другому, основному закону, который относит карты с усечёнными границами РФ к экстремистским материалам. То есть, автоматически все ранее напечатанные атласы дорог и карты становятся юридически токсичными. Вообще нарушением являются любые карты, на которых Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области не отмечены как территория России.

Председатель Госдумы по безопасности Василий Пискарев потом уточнил на словах, что старые географические карты не будут признаваться экстремистскими материалами. Хорошо, с бумажными картами и атласами все понятно — у них есть типографские отметки с указанием года выпуска. Но что делать с цифровыми изображениями? Далеко не все картинки на компьютерах и в интернете имеют сохраненную информацию о дате создания или редактирования.

Такие новинки вызвали бурное обсуждение о том, как же школьникам теперь сдавать ЕГЭ, ведь в демоверсии госэкзамена границы по-прежнему отмечены такими, какими были 1 января 2022 года. Рособрнадзору потребовалось несколько часов, чтобы понять всю несуразицу происходящего и пообещать изменить экзамен с добавлением новых регионов. Закон вступит в силу после одобрения Советом федерации и подписания Президентом, а также после окончательного утверждения основного закона, который находится на стадии 2-го чтения в Госдуме.

Здесь рекомендуем пользователям проверить свои аккаунты в своцсетях: вдруг вы когда-то давно опубликовали картинку с картой или репостнули какую-нибудь инфографику. Чтобы не попасть на штраф, такие посты лучше удалить. Даже если у вас нет подписчиков и картинки никто больше не видел. Сам факт наличия поста — это уже публичная демонстрация — поясняет судебный юрист и специалист по гражданскому праву Алексей Моисеев:

— Надо быть аккуратным в публикациях в своих соцсетях. Потому что любая публикация в соцсети, как и в печатном издании, является документом. На основании этого правоохранительные органы могут привлекать к ответственности. Но у нас часто так бывает, что принимают закон, а правоприменительная практика приходит через год-два. Возможно, будут разъяснения Верховного суда. Как правило, у нас делают показательные мероприятия после принятия таких штрафных санкций — это и по мобилизации было, и по выборам — я думаю, будет пара показательных примеров, на которых СМИ смогут доступно объяснить гражданам, что нельзя делать.

Хорошо, что хотя бы не уголовную ответственность за это ввели. Пока что…

Не стоит распространять материалы, связанные с историей фашизма

К замазанной символике третьего рейха в художественном кино и исторической хронике все уже привыкли. Но теперь мастерам фотошопа и видеоредакторам придётся стараться активнее. Под новый запрет попали:

— Труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской партии Италии;

⁃ Выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала;

⁃ Выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

Если где-то выкладывали фотографию или видео (даже в образовательных целях) с этими нежелательными лицами, то лучше всё исправить. К примеру лицо того самого руководителя фашисткой Германии, можно прикрыть оригинальным смайликом, как на фото новорожденных детей.

Разрешать своим животным кусать людей и чужое имущество

Депутаты Госдумы 25 мая сразу во втором и третьем чтениях приняли и направили в Совет Федерации законопроект о штрафах для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. Нововведения также вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом:

— Если животное нанесло ущерб чьему-то здоровью или имуществу, то хозяин должен будет заплатить штраф 10.000-30.000 рублей как физлицо, 50.000-100.000 рублей как должностное лицо или 100.000-200.000 рублей как юрлицо.

— Если нарушаются общие требования к содержанию животных, то физлицо заплатит штраф 1.500-3.000 рублей, должностное лицо 5.000-15.000 рублей, юрлицо 15.000-30.000.

— Если содержите зоопарк, цирк или дельфинарий без лицензии, то готовьтесь заплатить от 15.000 до 50.000 рублей.

— За нарушения в содержании приютов также грозит штраф от 15.000 до 30.000 рублей.

— За жестокое обращение с животными для граждан утверждены штрафы 5.000-15.000 рублей, для должностных лиц — от 15.000 до 30.000 рублей, для организаций — от 50.000 до 100.000 рублей.

Прививать гражданам ответственное отношение к домашним животным, безусловно, важно, однако депутаты отчего-то забывают о том, что большинство приютов существуют за счёт пожертвований энтузиастов. Их сотрудники, мы уверены, с радостью бы создали для своих подопечных наилучшие условия, но у них просто нет на это денег. Зато теперь у них есть штрафы.

Размер подобных штрафов вызывает удивление у Алексея Моисеева — откуда их взяли депутаты? К тому же они могут привести к нежелательному росту коррупции:

— Не всегда понятна идея законодателя относительно суммы штрафов, касающиеся животных и их содержания. Если это укус, то от 10 до 30 тыс рублей для физлица — непонятно, как это коррелируется с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который составляет 16 тыс. Иногда такое ощущение, что законодатель отталкивается от своей зарплаты депутата Госдумы в 400-500 тыс рублей, а не на среднероссийскую, которая ровно в 10 раз меньше.

Лучше не шуметь днём в жилых домах

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений во главе с Владимиром Колокольцевым внесла в Госдуму предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. Сейчас по закону соблюдать тишину необходимо только с 23 часов вечера до 7 часов утра. Предусмотренный штраф — чисто номинальный: 1000–2000 рублей. После 7 утра уже можно заниматься перестановкой тяжелой мебели и устраивать техно-вечеринки. В некоторых ЖК люди сами договариваются и устанавливают свои правила, когда можно шуметь, а когда нельзя. В таком случае есть хотя бы небольшой шанс на то, что люди могут отдохнуть и выспаться. Но это скорее исключение из правил.

Детали новых ограничений на данный момент остаются неизвестными: законопроект сначала должен рассмотреть профильный комитет. Так что пока есть надежда, что, наконец, можно будет остановить произвол шумных соседей.

Соблюдение тишины — и тот редкий случай, который, по мнению Алексея Моисеева, действительно требует ужесточения правил и повышения штрафов. Высокие штрафы игнорировать будет сложнее:

— Повышение штрафов на шум, в том числе шум двигателя как автомобилей, так и мотоциклов, тоже можно рассматривать как положительный момент, потому что те штрафы, которые были — 300-500 рублей — на них автолюбители не обращали внимания. Мы же понимаем, что закон тишины действует во всех городах. И мотоциклы, и спортивные авто мешают жить людям. Рост штрафов по бытовым нарушениям, наверное, идет на пользу. Безусловно, когда штрафы минимальны, полиция реагирует очень вяло. И люди, осознавая, что и штраф небольшой, и полиция плохо реагирует, продолжают нарушать и игнорировать мнение соседей, к примеру. При условии, что эти штрафы очень трудно доказуемы, например, что касается шума — пока дежурные полицейские приезжают на вызов, уже и шума нет, и соседи спят. На мой взгляд, рост штрафов за такие правонарушения является положительным моментом, потому что все-таки тут должен быть баланс интересов.

Надо ли отказаться от сотрудничества с правоохранительными органами?

А ещё 25 мая Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не желают сотрудничать с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), которая следит за трафиком абонентов. Теперь неблагонадёжные операторы за своеволие должны будут заплатить от 0,001% до 0,003% от выручки. А если нет денег на покупку оборудования, то теперь его можно будет взять «по подписке». Сумма стартового взноса составит 500-800 тыс. рублей, а абонентская плата 55-110 тыс. рублей в месяц. Поправки вступят в силу после утверждения в Совфеде и подписания президентом.

Алексей Моисеев обращает внимания и на другие странные меры законодателей:

— Есть еще нововведение по кострам — странные штрафы. На мой взгляд, баланс интересов не соблюден, потому что штрафы в 10-30 тысяч за разведение костра или за жарение шашлыков на мангале, мне кажется, несоразмерны нашим доходам. И во многих городах оборудованы площадки и беседки, но не оборудованы мангальные площадки, и это тоже странно. Людей приглашают отдыхать, но запрещают жарить шашлыки, или приглашают загорать, но не разрешают купаться. Это мы очень часто наблюдаем в наших местах отдыха. Есть еще нововведение по садовым участкам — странные штрафы и нормы размещения туалетов и костров на этих участках — иногда складывается ощущение, что депутатам действительно нечем заняться. Является нормой размещение туалета в 12 метрах от основного дома — наверное, законодатели опять оборачиваются на свою загородную недвижимость и на основании нее анализируют, как должен быть расположен туалет. Потому что на 6 сотках надо разместить все строения нашим гражданам. Интересно, кто это будет проверять — местная полиция и на пожар-то очень часто не приезжает, а тут замерять расстояние до туалета… То есть опять появляется какая-то вилка для злоупотреблений и необоснованных требований одних соседей к другим — они же начинают это использовать, подают жалобы и тд.

Но среди всей этой обильной порции кнутов законодатели решили побаловать народ пряником — разрешить то, чего раньше было делать нельзя. Отныне россияне могут с чистой совестью… проживать не по прописке и без регистрации.

Однако и эти изменения ещё окончательно не приняты. Это единственное изменение в КоАП, которое не запрещает, а разрешает что-то. При этом на данный момент оно из себя представляет лишь инициативу, внесённую на рассмотрение в Госдуму. Каковы её перспективы — неизвестно. Пока же штраф за проживание не по прописке без временной регистрации составляет 2.000-5.000 рублей для большинства городов и 3.000-5.000 для Москвы и Санкт-Петербурга. Если не случится бунта участковых полицейских, которые с особым рвением обычно борются именно с нарушителями, проживающими без регистрации, то такой советский пережиток как прописка канет в лету.

Также рьяно, как полицейские борются с теми, у кого нет регистрации, депутаты Госдумы вводят новые запреты. Как теперь изучать историю, не говоря уже о географии с контурными картами, которые придется перепечатывать после каждого нового успеха российской армии в СВО — пока непонятно.

#Общество#Экономика#Власть
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