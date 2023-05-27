Новые штрафы за карты, книги и мысли. Что еще теперь в России вне закона

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений во главе с Владимиром Колокольцевым внесла в Госдуму предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. Сейчас по закону соблюдать тишину необходимо только с 23 часов вечера до 7 часов утра. Предусмотренный штраф — чисто номинальный: 1000–2000 рублей. После 7 утра уже можно заниматься перестановкой тяжелой мебели и устраивать техно-вечеринки. В некоторых ЖК люди сами договариваются и устанавливают свои правила, когда можно шуметь, а когда нельзя. В таком случае есть хотя бы небольшой шанс на то, что люди могут отдохнуть и выспаться. Но это скорее исключение из правил.