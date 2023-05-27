Новые штрафы за карты, книги и мысли. Что еще теперь в России вне закона

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
После череды громких налоговых скандалов с блогерами-милионниками Лерчек, «Королевой марафонов» Еленой Блиновской, Сашей Митрошиной и другими, государство взялось за простых граждан. Смотрим, чьи карманы и как сильно опустеют после введения новых штрафов. «Новые Известия» собрали список того, что раньше можно было делать, а теперь нельзя, и обсудили с юристом.
Граница на замке: депутаты Госдумы приняли 25 мая во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы до 1 миллиона рублей для юрлиц, а для физлиц — штраф 3 тыс. рублей или арест до 15 суток за распространение и публичную демонстрацию экстремистских материалов. Это приложение к другому, основному закону, который относит карты с усечёнными границами РФ к экстремистским материалам. То есть, автоматически все ранее напечатанные атласы дорог и карты становятся юридически токсичными. Вообще нарушением являются любые карты, на которых Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области не отмечены как территория России.
Председатель Госдумы по безопасности Василий Пискарев потом уточнил на словах, что старые географические карты не будут признаваться экстремистскими материалами. Хорошо, с бумажными картами и атласами все понятно — у них есть типографские отметки с указанием года выпуска. Но что делать с цифровыми изображениями? Далеко не все картинки на компьютерах и в интернете имеют сохраненную информацию о дате создания или редактирования.
Такие новинки вызвали бурное обсуждение о том, как же школьникам теперь сдавать ЕГЭ, ведь в демоверсии госэкзамена границы по-прежнему отмечены такими, какими были 1 января 2022 года. Рособрнадзору потребовалось несколько часов, чтобы понять всю несуразицу происходящего и пообещать изменить экзамен с добавлением новых регионов. Закон вступит в силу после одобрения Советом федерации и подписания Президентом, а также после окончательного утверждения основного закона, который находится на стадии 2-го чтения в Госдуме.
Здесь рекомендуем пользователям проверить свои аккаунты в своцсетях: вдруг вы когда-то давно опубликовали картинку с картой или репостнули какую-нибудь инфографику. Чтобы не попасть на штраф, такие посты лучше удалить. Даже если у вас нет подписчиков и картинки никто больше не видел. Сам факт наличия поста — это уже публичная демонстрация — поясняет судебный юрист и специалист по гражданскому праву Алексей Моисеев:
— Надо быть аккуратным в публикациях в своих соцсетях. Потому что любая публикация в соцсети, как и в печатном издании, является документом. На основании этого правоохранительные органы могут привлекать к ответственности. Но у нас часто так бывает, что принимают закон, а правоприменительная практика приходит через год-два. Возможно, будут разъяснения Верховного суда. Как правило, у нас делают показательные мероприятия после принятия таких штрафных санкций — это и по мобилизации было, и по выборам — я думаю, будет пара показательных примеров, на которых СМИ смогут доступно объяснить гражданам, что нельзя делать.
Хорошо, что хотя бы не уголовную ответственность за это ввели. Пока что…
К замазанной символике третьего рейха в художественном кино и исторической хронике все уже привыкли. Но теперь мастерам фотошопа и видеоредакторам придётся стараться активнее. Под новый запрет попали:
— Труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской партии Италии;
⁃ Выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала;
⁃ Выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.
Если где-то выкладывали фотографию или видео (даже в образовательных целях) с этими нежелательными лицами, то лучше всё исправить. К примеру лицо того самого руководителя фашисткой Германии, можно прикрыть оригинальным смайликом, как на фото новорожденных детей.
Депутаты Госдумы 25 мая сразу во втором и третьем чтениях приняли и направили в Совет Федерации законопроект о штрафах для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. Нововведения также вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом:
— Если животное нанесло ущерб чьему-то здоровью или имуществу, то хозяин должен будет заплатить штраф 10.000-30.000 рублей как физлицо, 50.000-100.000 рублей как должностное лицо или 100.000-200.000 рублей как юрлицо.
— Если нарушаются общие требования к содержанию животных, то физлицо заплатит штраф 1.500-3.000 рублей, должностное лицо 5.000-15.000 рублей, юрлицо 15.000-30.000.
— Если содержите зоопарк, цирк или дельфинарий без лицензии, то готовьтесь заплатить от 15.000 до 50.000 рублей.
— За нарушения в содержании приютов также грозит штраф от 15.000 до 30.000 рублей.
— За жестокое обращение с животными для граждан утверждены штрафы 5.000-15.000 рублей, для должностных лиц — от 15.000 до 30.000 рублей, для организаций — от 50.000 до 100.000 рублей.
Прививать гражданам ответственное отношение к домашним животным, безусловно, важно, однако депутаты отчего-то забывают о том, что большинство приютов существуют за счёт пожертвований энтузиастов. Их сотрудники, мы уверены, с радостью бы создали для своих подопечных наилучшие условия, но у них просто нет на это денег. Зато теперь у них есть штрафы.
Размер подобных штрафов вызывает удивление у Алексея Моисеева — откуда их взяли депутаты? К тому же они могут привести к нежелательному росту коррупции:
— Не всегда понятна идея законодателя относительно суммы штрафов, касающиеся животных и их содержания. Если это укус, то от 10 до 30 тыс рублей для физлица — непонятно, как это коррелируется с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который составляет 16 тыс. Иногда такое ощущение, что законодатель отталкивается от своей зарплаты депутата Госдумы в 400-500 тыс рублей, а не на среднероссийскую, которая ровно в 10 раз меньше.
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений во главе с Владимиром Колокольцевым внесла в Госдуму предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. Сейчас по закону соблюдать тишину необходимо только с 23 часов вечера до 7 часов утра. Предусмотренный штраф — чисто номинальный: 1000–2000 рублей. После 7 утра уже можно заниматься перестановкой тяжелой мебели и устраивать техно-вечеринки. В некоторых ЖК люди сами договариваются и устанавливают свои правила, когда можно шуметь, а когда нельзя. В таком случае есть хотя бы небольшой шанс на то, что люди могут отдохнуть и выспаться. Но это скорее исключение из правил.
Детали новых ограничений на данный момент остаются неизвестными: законопроект сначала должен рассмотреть профильный комитет. Так что пока есть надежда, что, наконец, можно будет остановить произвол шумных соседей.
Соблюдение тишины — и тот редкий случай, который, по мнению Алексея Моисеева, действительно требует ужесточения правил и повышения штрафов. Высокие штрафы игнорировать будет сложнее:
— Повышение штрафов на шум, в том числе шум двигателя как автомобилей, так и мотоциклов, тоже можно рассматривать как положительный момент, потому что те штрафы, которые были — 300-500 рублей — на них автолюбители не обращали внимания. Мы же понимаем, что закон тишины действует во всех городах. И мотоциклы, и спортивные авто мешают жить людям. Рост штрафов по бытовым нарушениям, наверное, идет на пользу. Безусловно, когда штрафы минимальны, полиция реагирует очень вяло. И люди, осознавая, что и штраф небольшой, и полиция плохо реагирует, продолжают нарушать и игнорировать мнение соседей, к примеру. При условии, что эти штрафы очень трудно доказуемы, например, что касается шума — пока дежурные полицейские приезжают на вызов, уже и шума нет, и соседи спят. На мой взгляд, рост штрафов за такие правонарушения является положительным моментом, потому что все-таки тут должен быть баланс интересов.
А ещё 25 мая Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не желают сотрудничать с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), которая следит за трафиком абонентов. Теперь неблагонадёжные операторы за своеволие должны будут заплатить от 0,001% до 0,003% от выручки. А если нет денег на покупку оборудования, то теперь его можно будет взять «по подписке». Сумма стартового взноса составит 500-800 тыс. рублей, а абонентская плата 55-110 тыс. рублей в месяц. Поправки вступят в силу после утверждения в Совфеде и подписания президентом.
Алексей Моисеев обращает внимания и на другие странные меры законодателей:
— Есть еще нововведение по кострам — странные штрафы. На мой взгляд, баланс интересов не соблюден, потому что штрафы в 10-30 тысяч за разведение костра или за жарение шашлыков на мангале, мне кажется, несоразмерны нашим доходам. И во многих городах оборудованы площадки и беседки, но не оборудованы мангальные площадки, и это тоже странно. Людей приглашают отдыхать, но запрещают жарить шашлыки, или приглашают загорать, но не разрешают купаться. Это мы очень часто наблюдаем в наших местах отдыха. Есть еще нововведение по садовым участкам — странные штрафы и нормы размещения туалетов и костров на этих участках — иногда складывается ощущение, что депутатам действительно нечем заняться. Является нормой размещение туалета в 12 метрах от основного дома — наверное, законодатели опять оборачиваются на свою загородную недвижимость и на основании нее анализируют, как должен быть расположен туалет. Потому что на 6 сотках надо разместить все строения нашим гражданам. Интересно, кто это будет проверять — местная полиция и на пожар-то очень часто не приезжает, а тут замерять расстояние до туалета… То есть опять появляется какая-то вилка для злоупотреблений и необоснованных требований одних соседей к другим — они же начинают это использовать, подают жалобы и тд.
Но среди всей этой обильной порции кнутов законодатели решили побаловать народ пряником — разрешить то, чего раньше было делать нельзя. Отныне россияне могут с чистой совестью… проживать не по прописке и без регистрации.
Однако и эти изменения ещё окончательно не приняты. Это единственное изменение в КоАП, которое не запрещает, а разрешает что-то. При этом на данный момент оно из себя представляет лишь инициативу, внесённую на рассмотрение в Госдуму. Каковы её перспективы — неизвестно. Пока же штраф за проживание не по прописке без временной регистрации составляет 2.000-5.000 рублей для большинства городов и 3.000-5.000 для Москвы и Санкт-Петербурга. Если не случится бунта участковых полицейских, которые с особым рвением обычно борются именно с нарушителями, проживающими без регистрации, то такой советский пережиток как прописка канет в лету.
Также рьяно, как полицейские борются с теми, у кого нет регистрации, депутаты Госдумы вводят новые запреты. Как теперь изучать историю, не говоря уже о географии с контурными картами, которые придется перепечатывать после каждого нового успеха российской армии в СВО — пока непонятно.