В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 28-летним Рамилем Ситдиковым

Сообщается, что на родине у погибшего остались жена и двое дочерей. Руководитель муниципалитета выразил свои соболезнования родным и близким Рамиля Ситдикова, отметив, что их поддержат всем необходимым.



Рамиль Ситдиков учился в Первомайской школе, далее окончил Профессиональный лицей № 20 в городе Салавате. Военную службу проходил в должности старшего оператора электронных вычислительных машин. За добросовестное исполнение своих обязанностей удостоен благодарности. Работал разнорабочим в подрядной организации. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.