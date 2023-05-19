В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 28-летним Рамилем Ситдиковым

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В селе Первомайский Благоварского района республики 16 мая состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации рядовым Рамилем Ситдиковым. Ему было 28 лет. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, он награждён Орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает глава муниципальной администрации Марат Юсупов.
Сообщается, что на родине у погибшего остались жена и двое дочерей. Руководитель муниципалитета выразил свои соболезнования родным и близким Рамиля Ситдикова, отметив, что их поддержат всем необходимым.
Рамиль Ситдиков учился в Первомайской школе, далее окончил Профессиональный лицей № 20 в городе Салавате. Военную службу проходил в должности старшего оператора электронных вычислительных машин. За добросовестное исполнение своих обязанностей удостоен благодарности. Работал разнорабочим в подрядной организации. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.