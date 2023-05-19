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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 28-летним Рамилем Ситдиковым

19 мая 2023, 11:25
Фото: 1MI
Траурная церемония прошла ранее в селе Первомайский Благоварского района респбулики
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В селе Первомайский Благоварского района республики 16 мая состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации рядовым Рамилем Ситдиковым. Ему было 28 лет. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, он награждён Орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает глава муниципальной администрации Марат Юсупов.

Сообщается, что на родине у погибшего остались жена и двое дочерей. Руководитель муниципалитета выразил свои соболезнования родным и близким Рамиля Ситдикова, отметив, что их поддержат всем необходимым.

Рамиль Ситдиков учился в Первомайской школе, далее окончил Профессиональный лицей № 20 в городе Салавате. Военную службу проходил в должности старшего оператора электронных вычислительных машин. За добросовестное исполнение своих обязанностей удостоен благодарности. Работал разнорабочим в подрядной организации. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.

#Новости Башкирии#Общество#Дети
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