Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых

— Совсем недавно весь мир был потрясён ковидом. А ковид — это нейрогенный вирус, который влияет на действия головного мозга. Очень много людей, переболевших ковидом, потом отмечали у себя депрессии, панические атаки, вообще в целом снижение жизненного тонуса. И я думаю, что это как раз такой ответ — мы сейчас видим последствия пандемии вируса. Он очень сильно «бил» по щитовидной железе, которую мы, психологи, называем органом эмоций. Щитовидка участвует во многих процессах, которые регулируют наш эмоциональный фон. Поэтому повышение числа людей с психическими расстройствами — это закономерность пандемии в том числе. У нас люди, страдающие психическими расстройствами или расстройствами психики, получают очень хорошую квалифицированную помощь достаточно своевременно. В нашей республике умеют оказывать психологическую помощь, психотерапевтическую помощь, мы это умеем выявлять и работать с этим. Если вдруг вы чувствуете, если вы вы потеряли сон, если у вас всё время плохое настроение, если есть панические атаки и что-то еще — советую обращаться к специалистам, — заключила психоаналитик.