Башкирия лидирует по психическим расстройствам после двух столиц и Московской области

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Минздрав Российской Федерации составил своеобразный рейтинг психического здоровья в регионах страны. Его «лидерами» с самым высоким количеством граждан с с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения стали столицы — Москва с 214 539 случаями и Московская область с 190 165 случаями. Третье место занял Санкт-Петербург и 167 548 пациентов.
Башкирия оказалась на четвертом месте в России по числу жителей с психическими расстройствами, их число в минувшем году составило 149 698 человек. По сравнению с позапрошлым 2021 годом количество жителей, столкнувшихся с душевными недугами возросло более чем на три тысячи.
В чем причина столь высокого показателя — неизвестно, однако не исключено, что такому «результату» может способствовать хорошо развитая служба психологической помощи населению и работа в республике психотерапевтического центра, такое учреждение есть далеко не в каждом регионе страны