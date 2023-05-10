Башкирия лидирует по психическим расстройствам после двух столиц и Московской области

Башкирия оказалась на четвертом месте в России по числу жителей с психическими расстройствами, их число в минувшем году составило 149 698 человек. По сравнению с позапрошлым 2021 годом количество жителей, столкнувшихся с душевными недугами возросло более чем на три тысячи.