mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Изображение материала

Башкирия лидирует по психическим расстройствам после двух столиц и Московской области

10 мая 2023, 06:19
Фото: 1MI

Башкирия заняла четвертое место в России в рейтинге по числу психических заболеваний

Опережают Башкирию только Москва, Московская область и Санкт-Петербург, следует из данных Минздрава России.

Минздрав Российской Федерации составил своеобразный рейтинг психического здоровья в регионах страны. Его «лидерами» с самым высоким количеством граждан с с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения стали столицы — Москва с 214 539 случаями и Московская область с 190 165 случаями. Третье место занял Санкт-Петербург и 167 548 пациентов.

Башкирия оказалась на четвертом месте в России по числу жителей с психическими расстройствами, их число в минувшем году составило 149 698 человек. По сравнению с позапрошлым 2021 годом количество жителей, столкнувшихся с душевными недугами возросло более чем на три тысячи.

В чем причина столь высокого показателя — неизвестно, однако не исключено, что такому «результату» может способствовать хорошо развитая служба психологической помощи населению и работа в республике психотерапевтического центра, такое учреждение есть далеко не в каждом регионе страны

Неучебная тревога. Психотерапевт из Уфы назвал способы борьбы с тревожным состоянием
Узнать подробнее
Читайте также:
Как теперь жить? Психотерапевт из Уфы рассказал, что делать со стрессом и тревогой
#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Сегодня, 12:19
В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе
Сегодня, 09:29
«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»
Сегодня, 10:51
Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых
Сегодня, 12:24
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Сегодня, 11:50
Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 03:56