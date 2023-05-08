На помощь: спасатели из Башкирии поехали тушить пожар в Курганской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РБ отправлена для помощи в тушении пожаров в Курганскую область. По информации пресс-службы ведомства, всего — 50 сотрудников и 7 единиц техники, старший колонны начальник специализированной пожарно-спасательной части Главного управления Алексей Васильев.
Напомним, 7 мая стало известно, что в Курганской области из нескольких населенных пунктов эвакуируют жителей из-за крупных природных пожаров. При этом в д. Юлдус в результате природного пожара загорелись 20 домов и школа. Как отметили в МЧС РФ, угроза огня вчера отмечалась в ряде муниципальных округов и микрорайонов Кургана, к спасательным работам были привлечены более 700 человек и почти 200 единиц техники. Ситуация осложняется из-за шквального ветра, в ряде районов авиация не могла подняться в воздух.
Добавим, что к настоящему моменту на территории Республики Башкортостан произошло уже 874 случая загорания сухой травы на общей площади 1057 га., (за аналогичный период прошлого года — 217 случаев). Наибольшее количество возгораний зарегистрировано на территориях Стерлитамакского, Краснокамского и Кушнаренковского районов. Основная причина — неосторожное обращение жителей с огнем. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что уже зафиксированы инциденты, когда при сжигании мусора и сухой травы огонь перекидывался на жилые постройки. Также с начала года в республике произошел 31 лесной пожар на общей площади 194,7 га.