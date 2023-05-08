На помощь: спасатели из Башкирии поехали тушить пожар в Курганской области

Добавим, что к настоящему моменту на территории Республики Башкортостан произошло уже 874 случая загорания сухой травы на общей площади 1057 га., (за аналогичный период прошлого года — 217 случаев). Наибольшее количество возгораний зарегистрировано на территориях Стерлитамакского, Краснокамского и Кушнаренковского районов. Основная причина — неосторожное обращение жителей с огнем. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что уже зафиксированы инциденты, когда при сжигании мусора и сухой травы огонь перекидывался на жилые постройки. Также с начала года в республике произошел 31 лесной пожар на общей площади 194,7 га.