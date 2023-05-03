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Власти объяснили, почему цены на репчатый лук в Башкирии взлетели до небес

3 мая 2023, 06:00
Фото: 1MI

Минторг назвал точные сроки, когда в Башкирии снова подешевеет репчатый лук

Ранее жители республики заметили, что цена за килограмм овоща выросла в два раза буквально за неделю

Цены на репчатый лук увеличились в этом году, сообщили Mkset в республиканском Минторге. Так, по данным Росстата, в январе стоимость этого овоща в среднем составила 35,88 рубля за килограмм. А к концу апреля выросла до 57,82 рубля.

«Лук – товар сезонный, цена на него закономерно увеличивается зимне-весенний период и наблюдается ежегодно в связи с ростом затрат на хранение и логистику. Традиционно большая часть представленного зимой-весной в рознице лука – импортного производства. Основными поставщиками являются государства Средней Азии, Египет», - отметили в ведомстве.

В этом году на стоимость цены лука повлияла погода, добавили в Минторге. В азиатских странах урожай держат в неотапливаемых хранилищах. Прошедшая зима выдалась аномально холодной, и лук замерз.

«Правительства Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана сочли ситуацию критической и ввели запрет на экспорт лука, чтобы удержать цены на внутренних рынках», - объяснили в республиканском Минторге.

Вместе с тем там заявили, что возврат к «привычным уровням цены» предположительно наступит уже в мае-июне, когда в Башкирию начнут поставлять из южных регионов России новый урожай лука.

Как сообщал ранее Mkset, сейчас стоимость одного килограмма лука в сетевых магазинов достигает 100 рублей. Самый дешевый лук продается по цене до 50 рублей, но успеть купить товар чрезвычайно сложно.

#Наталья Балыкова#Общество
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