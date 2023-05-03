Власти объяснили, почему цены на репчатый лук в Башкирии взлетели до небес

Цены на репчатый лук увеличились в этом году, сообщили Mkset в республиканском Минторге. Так, по данным Росстата, в январе стоимость этого овоща в среднем составила 35,88 рубля за килограмм. А к концу апреля выросла до 57,82 рубля.



«Лук – товар сезонный, цена на него закономерно увеличивается зимне-весенний период и наблюдается ежегодно в связи с ростом затрат на хранение и логистику. Традиционно большая часть представленного зимой-весной в рознице лука – импортного производства. Основными поставщиками являются государства Средней Азии, Египет», - отметили в ведомстве.