Горе луковое: изучаем, как в Башкирии цена на овощ взлетела за 7 дней в два раза

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Mkset промониторил цены на репчатый лук в магазинах. Кажется, овощ, который в России добавляют в каждое первое и второе блюдо, стремительно теряет доступность.
Самая низкая цена на репчатый лук сейчас в магазинах-дискаунтерах. Например, в «Чижике» килограмм лука можно ухватить за 49 рублей, но по этой цене надо еще умудриться купить — расхватывают товар моментально. Магазины этой сети, если можно так сказать, первые по «дешевизне», в остальных картина еще более грустная. В «Пятерочке», например, лук стоит 69,99 рубля.
Вы еще не резали, не чистили и даже не купили лук, а уже плачете? Значит, вы в «Магните», «Ленте» или «О`кее». Там овощ продают уже за 80 рублей за килограмм — уже от одного ценника хочется рыдать. В «Ашане» лук стоит уже 100 рублей за килограмм.
Даже официальные данные Башстата подтверждают: лук очень серьезно прибавил в цене за неделю. По данным на 24 апреля, килограмм продукта подорожал на 110%, то есть более чем в два раза. Статистики при этом опирались на «старую» цену в 57,8 рубля, скорее всего, эта цифра уже успела подрасти. Во всяком случае, об этом свидетельствуют наши данные «с полей».
Если же сравнить стоимость лука с ценами марта, то за каких-то неполных два месяца она выросла в четыре раза. Так, из сохранившихся у корреспондента Mkset чеков следует, что еще в марте овощ вполне можно было купить за 26-28 рублей. А в марте 2022 года он был доступен за 20 рублей.
Впервые цены на лук заметно выросли в конце зимы — тогда они увеличились более чем в два раза. Подорожание было связано с запретом экспортировать овощ из ряда стран СНГ. Там урожай лука, который хранят на открытых площадках, замерз из-за аномальных морозов. Поэтому власти Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана запретили вывоз лука в соседние страны. Такое решение было принято, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Тогда же в супермаркетах начался рост цен на этот овощ.
Между тем в федеральном Минсельхозе заявляли, что дефицита лука в России не будет.
Лук — не первый овощ, который стремительно подорожал в Башкирии в этом году. В феврале в несколько раз увеличилась стоимость свежих огурцов. В среднем она достигла 250 рублей, а в некоторых супермаркетах превышала 600 рублей. Тогда жители республики возмущались, что даже в магазинах сети совхоза «Алексеевский» цена на овощ, по их мнению, была слишком высока.
Прошлой же весной «овощем года» стала обычная белокочанная капуста. Цена на нее достигала 129 рублей за килограмм, а кочаны от безысходности начали продавать половинками и четвертинками. В министерстве торговли тогда объясняли, что овощ поставлялся из других стран, поэтому стал столь дорогим.
Mkset запросил комментарий в Минторге Башкирии, на момент публикации материала ведомство его не предоставило.