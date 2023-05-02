Горе луковое: изучаем, как в Башкирии цена на овощ взлетела за 7 дней в два раза

Впервые цены на лук заметно выросли в конце зимы — тогда они увеличились более чем в два раза. Подорожание было связано с запретом экспортировать овощ из ряда стран СНГ. Там урожай лука, который хранят на открытых площадках, замерз из-за аномальных морозов. Поэтому власти Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана запретили вывоз лука в соседние страны. Такое решение было принято, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Тогда же в супермаркетах начался рост цен на этот овощ.