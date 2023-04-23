В Башкирии в ДТП из-за пьяного водителя погиб полуторагодовалый ребенок

Сотрудники полиции установили, что в момент происшествия в салоне автомобиля находились пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних мальчика (1,5, 4 и 7 лет), которые были на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств. В результате аварии один из пассажиров — ребенок полутора лет — скончался от полученных травм. Сам водитель и остальные участники автоаварии не пострадали.