В Башкирии в ДТП из-за пьяного водителя погиб полуторагодовалый ребенок

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Сотрудники полиции установили, что в момент происшествия в салоне автомобиля находились пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних мальчика (1,5, 4 и 7 лет), которые были на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств. В результате аварии один из пассажиров — ребенок полутора лет — скончался от полученных травм. Сам водитель и остальные участники автоаварии не пострадали.
Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения (0,537 мг/л). При этом у него не было водительских прав, а автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке и передвигался с подложными номерами.
Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, всего за минувшие сутки на дорогах республики погибли трое, в том числе один ребенок.
— Проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему остается актуальной. Люди не отдают себе отчет в том, что рискуют не только своей безопасностью, но и жизнями окружающих, если садятся за руль транспортного средства в состоянии опьянения, — прокомментировал Владимир Севастьянов.