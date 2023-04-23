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В Башкирии в ДТП из-за пьяного водителя погиб полуторагодовалый ребенок

23 апреля 2023, 07:17
В Давлекановском районе Башкирии 22 апреля около часа дня на 3 км автодороги Поляковка-Черниговка 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего врезался в электроопору, машина опрокинулась.

Сотрудники полиции установили, что в момент происшествия в салоне автомобиля находились пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних мальчика (1,5, 4 и 7 лет), которые были на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств. В результате аварии один из пассажиров — ребенок полутора лет — скончался от полученных травм. Сам водитель и остальные участники автоаварии не пострадали.

Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения (0,537 мг/л). При этом у него не было водительских прав, а автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке и передвигался с подложными номерами.

Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, всего за минувшие сутки на дорогах республики погибли трое, в том числе один ребенок.

— Проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему остается актуальной. Люди не отдают себе отчет в том, что рискуют не только своей безопасностью, но и жизнями окружающих, если садятся за руль транспортного средства в состоянии опьянения, — прокомментировал Владимир Севастьянов.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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