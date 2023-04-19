Жительница Башкирии похитила подругу и принудила ее заниматься проституцией

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Стерлитамаке 31-летнюю мятную жительницу обвиняют в грабеже, мошенничестве, похищении человека и в принуждении к занятию проституцией. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, в полицию с заявлением обратилась 30-летняя женщина, которую похищали и принуждали к занятию проституцией.
Оперативники выяснили, что 31-летняя женщин несколько лет продолжала дело своей 51-летней матери, которая ранее привлекалась по факту организации занятий проституцией. Пути обвиняемой и пострадавшей пересеклись еще 5 лет назад, когда 30-летняя женщина находилась в тяжелой жизненной ситуации. Тогда старшая знакомая предложила ей ночлег и еду, однако взамен та должна будет заниматься проституцией и отдавать часть заработка. Деньги пострадавшей доставались не всегда, за что ее неоднократно избивали, применяя даже электрошокер.
Спустя время пострадавшая переехала в другой город и вышла замуж, к сожалению, семейная жизнь у нее не сложилась и ей пришлось вернуться в Стерлитамак. Вновь из-за финансовых трудностей она обратилась к прежней знакомой и занялась проституцией на тех же условиях.
Уже летом прошлого года 31-летняя «работодательница» девушки привела ее в автосалон якобы под предлогом поручительства в кредите и убедила подписать документы. После выяснилось, что она на себя оформила кредит на «Хёндай Солярис» на сумму более 1 миллиона рублей. Автомобиль приобретался для злоумышленницы, однако платить по долгу она не собиралась.
Когда обман «работодательницы» вскрылся женщина познакомилась с мужчиной, к которому приехала, и начала скрываться от знакомой. В октябре она написала заявление в полицию о мошенничестве, однако этот фак подозреваемую не устроил. Она встретила ее на рынке, силой затащила бывшую «работницу» в свою машину, отобрала ее телефон и увезла женщину к себе домой.
— Друг потерпевшей обратился в полицию с заявлением о пропаже человека. Сотрудники уголовного розыска, изучив камеры видеонаблюдения, выяснили, что женщину увезла бывшая «работодательница», — сообщает пресс-служба МВД.
Тем не менее в плену у своей знакомой женщина находилась несколько дней и за это время подвергалась насилию, также ее заставляли выходить ночью на смену и требовали забрать заявление из полиции. К счастью, сейчас потерпевшая находится в безопасном месте, а ее бывшая «начальница» стала фигуранткой сразу четырех уголовных дел и на данный момент помещена под домашний арест.