Жительница Башкирии похитила подругу и принудила ее заниматься проституцией

Оперативники выяснили, что 31-летняя женщин несколько лет продолжала дело своей 51-летней матери, которая ранее привлекалась по факту организации занятий проституцией. Пути обвиняемой и пострадавшей пересеклись еще 5 лет назад, когда 30-летняя женщина находилась в тяжелой жизненной ситуации. Тогда старшая знакомая предложила ей ночлег и еду, однако взамен та должна будет заниматься проституцией и отдавать часть заработка. Деньги пострадавшей доставались не всегда, за что ее неоднократно избивали, применяя даже электрошокер.