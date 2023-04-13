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В Башкирии девушку похитили и в течение недели насильно удерживали в квартире

13 апреля 2023, 14:20
Фото: 1MI
Похитительницей оказалась подруга потерпевшей

В Башкирии девушку похитили и в течение недели удерживали в заложниках. Причем похитительницей была подруга потерпевшей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации телеграм-канала, девушки состояли в дружеских отношений. Одна из них обратилась к другой с просьбой взять кредит на машину, пояснив, что сама она этого сделать не может ввиду плохой кредитной истории. Позднее девушка взяла кредит на сумму один миллион рублей.

Получив желаемое, злоумышленница якобы стала всячески избегать оформившую на себя кредит подругу. В то же время девушку начали беспокоить специалисты по работе с проблемной задолженностью, вследствие чего девушка обратилась в полицию с заявлением на ненадёжную подругу. Та же в ответ на это, как сообщает тг-канал, подкараулила её, угрожая ножом посадила в ту самую, кредитную машину и увезла к себе домой.

В течение недели она якобы насильно удерживала девушку в своей квартире и требовала забрать заявление. Девушки удалось сбежать из заточения, после чего она обратилась в полицию повторно с заявлением о похищении.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по республике, но от комментариев там воздержались.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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