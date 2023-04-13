В Башкирии девушку похитили и в течение недели насильно удерживали в квартире

Получив желаемое, злоумышленница якобы стала всячески избегать оформившую на себя кредит подругу. В то же время девушку начали беспокоить специалисты по работе с проблемной задолженностью, вследствие чего девушка обратилась в полицию с заявлением на ненадёжную подругу. Та же в ответ на это, как сообщает тг-канал, подкараулила её, угрожая ножом посадила в ту самую, кредитную машину и увезла к себе домой.