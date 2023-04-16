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Башкирия экспортировала инкубационные яйца в Казахстан

16 апреля 2023, 11:39
Фото: 1MI
Птицеводческие предприятия республики обычно импортируют инкубационные яйца кур и индеек. Но теперь и сами успешно экспортировали их в страны Таможенного союза.

Птицефабрики Башкирии в первом квартале отправили на экспорт в Казахстан более одного миллиона 877 тысяч инкубационных яиц.

Все партии перед отгрузкой проконтролированы специалистами отдела ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте управления Россельхознадзора по республике. Отобранные из 25 экспортных партий образцы прошли лабораторные исследования в полном объеме и соответствуют требованиям ЕАЭС. На продукцию выданы ветеринарные сертификаты Таможенного Союза.

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт» результатом которого должен стать выход на объем продаж за границу продукции АПК на сумму в эквиваленте 45 млрд долларов.

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