Башкирия экспортировала инкубационные яйца в Казахстан

Все партии перед отгрузкой проконтролированы специалистами отдела ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте управления Россельхознадзора по республике. Отобранные из 25 экспортных партий образцы прошли лабораторные исследования в полном объеме и соответствуют требованиям ЕАЭС. На продукцию выданы ветеринарные сертификаты Таможенного Союза.