Башкирия экспортировала инкубационные яйца в Казахстан

Posted Вчера, 11:39
Published Вчера, 11:39
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Птицефабрики Башкирии в первом квартале отправили на экспорт в Казахстан более одного миллиона 877 тысяч инкубационных яиц.
Все партии перед отгрузкой проконтролированы специалистами отдела ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте управления Россельхознадзора по республике. Отобранные из 25 экспортных партий образцы прошли лабораторные исследования в полном объеме и соответствуют требованиям ЕАЭС. На продукцию выданы ветеринарные сертификаты Таможенного Союза.
Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт» результатом которого должен стать выход на объем продаж за границу продукции АПК на сумму в эквиваленте 45 млрд долларов.