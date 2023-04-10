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«Не присылайте нам больше»: священник из Уфы раскрыл обстановку в зоне СВО

10 апреля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Об этом сообщили в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии.

Сегодня, 10 апреля, в ходе оперативного совещания глава Башкирии вручил благодарственные грамоты участникам специальной военной операции, а также «военным священнослужителям».

Так, в своей благодарственной речи настоятель Свято-Пантелеимоновского храма г. Уфы Виктор Иванов заявил, что некоторые участники специальной военной операции умоляют не присылать им больше еду.

— Наши бойцы обеспечены всем. Некоторые даже прям умоляют: «не присылайте нам больше еду, у нас все есть». Большая идет помощь со стороны республики нашим подразделениям. Военнослужащие других подразделений нам завидуют, откровенно все в один голос говорят: «Вам везет, у вас вон как, у нас не так», — заявил Виктор Иванов.
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#Элина Сайфранова
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