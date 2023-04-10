На следующей неделе жителей Башкирии ждет три выходных дня подряд

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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В Башкирии и апрель не обойдется без длительных выходных, которых не будет по всей стране. Жители же республики будут отдыхать три дня подряд и начнутся выходные с пятницы, 21 апреля. Именно в этот день отмечается один из главных мусульманских праздников — Ураза Байрам, в этот день заканчивается месяц священный месяц Рамадан.
Перед длинными выходными сократится и рабочий день четверга, 20 апреля. Он будет на 1 час меньше обычного. В министерстве труда и соцзащиты населения Башкирии также подчеркивают, что праздничный для жителей республики день не входит в число календарных дней отпуска, причем это касается как основного отпуска так и дополнительного.