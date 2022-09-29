mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в Башкирии в 2023 году

29 сентября 03:48
Фото: 1MI
Постановление за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова было опубликовано на портале правовой информации 28 сентября.

Известны точные даты празднования главных религиозных праздников мусульман — Ураза-байрама и Курбан-байрама в следующем 2023 году. Ураза-байрам, который знаменует завершение месяца священного поста Рамадан, будет отмечаться 21 апреля, праздник жертвоприношения Курбан-байрам мусульмане будут отмечать 28 июня. Традиционно оба религиозных праздника станут нерабочими днями для жителей Башкирии.

Напомним, ближайшие выходные, которые будут длиннее стандартных двух дней жителей Башкирии ожидают только в ноябре, в честь Дня народного единства трудящиеся отдохнут с 4 по 6 ноября включительно. После длительный отдых предстоит только на новогодних каникулах, которые в соответствии с опубликованным накануне производственным календарем на 2023 год продлятся с 1 по 8 января.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48