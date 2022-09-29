Стали известны даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в Башкирии в 2023 году

Напомним, ближайшие выходные, которые будут длиннее стандартных двух дней жителей Башкирии ожидают только в ноябре, в честь Дня народного единства трудящиеся отдохнут с 4 по 6 ноября включительно. После длительный отдых предстоит только на новогодних каникулах, которые в соответствии с опубликованным накануне производственным календарем на 2023 год продлятся с 1 по 8 января.