Курултай Башкирии одобрил присвоение статуса ветерана бойцам в ДНР и ЛНР с 2014 года

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Федеральный законопроект “О внесении изменений в статьи 3 и 4 ФЗ “О ветеранах” получил одобрение от депутатов Курултая Башкирии. Постановление о том, что республиканский парламент поддерживает инициативу федерального центра о том, что к ветеранам боевых действий должны относится не только участники специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022, но и те, кто с мая 2012 года участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках.
В Курултае Башкирии данный вопрос назвали вопросом социальной справедливости. Так как присвоение звания ветерана дает определенную социальную защищенность и свидетельствует о том, что государство ответственно за граждан, которые защищают Отечество.
Примечательно, что изменения распространятся не только на ветерана боевых действий, но в случае полученного в боях ранения и как следствие инвалидность, будет присваиваться статус инвалида боевых действий, что тоже дает определенные преимущества и социальную защиту.
Напомним, нынешнее законодательство присваивает статус ветерана боевых действий лишь тем, кто участвовал именно в специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. В то время немало участников событий на Донбассе с 12 мая 2014 года принимали участие в них, но даже получив ранения и инвалидность, не получили ветеранского статуса.