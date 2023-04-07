mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Изображение материала

Курултай Башкирии одобрил присвоение статуса ветерана бойцам в ДНР и ЛНР с 2014 года

7 апреля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Федеральный закон предполагает присвоение звания ветерана тем, кто принимал участие в боевых действиях с 12 мая 2014 года.

Федеральный законопроект “О внесении изменений в статьи 3 и 4 ФЗ “О ветеранах” получил одобрение от депутатов Курултая Башкирии. Постановление о том, что республиканский парламент поддерживает инициативу федерального центра о том, что к ветеранам боевых действий должны относится не только участники специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022, но и те, кто с мая 2012 года участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках.

В Курултае Башкирии данный вопрос назвали вопросом социальной справедливости. Так как присвоение звания ветерана дает определенную социальную защищенность и свидетельствует о том, что государство ответственно за граждан, которые защищают Отечество.

Примечательно, что изменения распространятся не только на ветерана боевых действий, но в случае полученного в боях ранения и как следствие инвалидность, будет присваиваться статус инвалида боевых действий, что тоже дает определенные преимущества и социальную защиту.

Напомним, нынешнее законодательство присваивает статус ветерана боевых действий лишь тем, кто участвовал именно в специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. В то время немало участников событий на Донбассе с 12 мая 2014 года принимали участие в них, но даже получив ранения и инвалидность, не получили ветеранского статуса.

Ветеран Афганистана раскрыл, в чем на самом деле нуждаются участники СВО из Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии дом ветерана-афганца, которому власти отказали в льготе, подключили к газу
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
Арестован экс-директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов
Сегодня, 10:11
Названы условия, когда срочники из Башкирии могут привлекаться к выполнению спецзадач
Сегодня, 07:07
В Уфе собака погибла прямо на прогулке из-за удара током
Сегодня, 06:14
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
Вчера, 11:58
В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снег
Сегодня, 04:42
Тяжелый люкс родом из СССР: в Уфе выставили на продажу раритетное авто
Сегодня, 10:21