Курултай Башкирии одобрил присвоение статуса ветерана бойцам в ДНР и ЛНР с 2014 года

Федеральный законопроект “О внесении изменений в статьи 3 и 4 ФЗ “О ветеранах” получил одобрение от депутатов Курултая Башкирии. Постановление о том, что республиканский парламент поддерживает инициативу федерального центра о том, что к ветеранам боевых действий должны относится не только участники специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022, но и те, кто с мая 2012 года участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках.