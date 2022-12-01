Ветеран Афганистана раскрыл, в чем на самом деле нуждаются участники СВО из Башкирии

Сегодня, 1 декабря, в Курултае проходит заседание рабочей группы по оказанию социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в Башкирии. В ходе мероприятия на предложение отправить участникам СВО сладкие новогодние подарки председатель регионального отделения «Российский союз ветеранов Афганистана», член Общественной палаты Башкортостана Дмитрий Глушко заявил, что солдатам к Новому году нужны не сладости и фрукты, а «руки их должны быть заняты оружием». Однако про фрукты он сделал уточнение, что ими бойцов обеспечивает Крым, так что, по его мнению, везти их из Башкирии не совсем целесообразно.