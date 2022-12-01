Ветеран Афганистана раскрыл, в чем на самом деле нуждаются участники СВО из Башкирии

Сегодня, 1 декабря, в Курултае проходит заседание рабочей группы по оказанию социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в Башкирии. В ходе мероприятия на предложение отправить участникам СВО сладкие новогодние подарки председатель регионального отделения «Российский союз ветеранов Афганистана», член Общественной палаты Башкортостана Дмитрий Глушко заявил, что солдатам к Новому году нужны не сладости и фрукты, а «руки их должны быть заняты оружием». Однако про фрукты он сделал уточнение, что ими бойцов обеспечивает Крым, так что, по его мнению, везти их из Башкирии не совсем целесообразно.
Дмитрий Глушко также добавил, что военнослужащих в зоне СВО накормят, а в действительности, по его словам, нужны им "тепловизоры, глушители и коптеры". Также, по мнению Глушко, участникам СВО не помешают коврики и спальные мешки, «но такие вещи приходят и сами, когда вышибают врага». К месту будут там и хорошие ботинки, но и «резиновые сапоги никто не отменял».