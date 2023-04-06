Эксперты: как поможет строительной отрасли в РФ повышение авансирования госконтрактов

Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев считает, что эта мера «не является кардинальным решением». По его мнению, должна быть оптимизирована сама система государственной контрактации, но в условиях сжатых сроков и масштабных задач может рассматриваться как эффективное, хоть и локальное решение. Сам же размер аванса должен быть обусловлен не формальным лимитом, а реальной необходимостью.