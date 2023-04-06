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Эксперты: как поможет строительной отрасли в РФ повышение авансирования госконтрактов

6 апреля 2023, 12:17
Фото: 1MI
В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышенном авансировании госконтрактов в текущем году.

Согласно документу, в качестве аванса компании смогут получать до 50% от цены контракта. Новые правила касаются госконтрактов, которые финансируются из федерального бюджета и подлежат казначейскому сопровождению.

Документ также устанавливает повышенный размер авансирования госконтрактов с казначейским сопровождением, которые касаются объектов капстроительства на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В таких случаях аванс может составить до 90% от цены в договоре на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов подчеркнул, что в минувшем году застройщики «оценили меру, ускорившую и упростившую проведение бюджетных и закупочных процедур и доказавшую свою эффективность», в итоге поддержавшую бизнес:

— Обязательное авансирование позволяет подрядчику иметь оборотные средства, не обращаясь в финансово-кредитные организации. Это значительно удобнее, так как компании не тратят время на сбор и подготовку документов. К тому же, заёмные деньги очень «дорогие».

Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев считает, что эта мера «не является кардинальным решением». По его мнению, должна быть оптимизирована сама система государственной контрактации, но в условиях сжатых сроков и масштабных задач может рассматриваться как эффективное, хоть и локальное решение. Сам же размер аванса должен быть обусловлен не формальным лимитом, а реальной необходимостью.

Тем не менее Рифат Гарипов уточняет, что повышение размера авансирования с 30% до 50% позволит подрядчикам быстрее и эффективнее выполнять работу. С точки зрения ритмичной организации процесса строительства «аванс в размере до 50%, пожалуй, предпочтительнее авансирования до 90%, так как снижает риски перераспределения затрат на начало строительства, тогда как его завершение тоже весьма затратная часть строительного проекта», — отметил Гарипов Рифат Рузилевич.

#Новости#Башкортостан#Экономика#Андрей Королев
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