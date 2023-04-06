Депутаты Госдумы поддержали законопроект проект Башкирии о нелегальных перевозчиков

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Госдума РФ единогласно приняла в первом чтении инициативу о внесении изменения в статью 27.13 Кодекса РФ об административных нарушениях. Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, законопроектом предлагается задерживать транспортное средство нелегальных перевозчиков и возлагать все расходы на перемещение и хранение автомобиля на самого нарушителя.
— Сейчас на автомобили, которые осуществляют перевозку пассажиров без карты маршрута, органы государственного автодорожного надзора налагают арест. При этом расходы на эвакуатор, хранение автомобилей, их охрану ложатся бременем на органы местного самоуправления. Получается, что государство наказывает рублем муниципалитеты, — заявляет спикер Курултая Константин Толкачев.
Цель данной инициативы — обеспечение порядок на рынке пассажироперевозок, борьба с теневым бизнесом.
Отметим, что законопроект республиканский парламент внес в Госдуму еще в ноябре 2021 года.