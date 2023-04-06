Депутаты Госдумы поддержали законопроект проект Башкирии о нелегальных перевозчиков

Госдума РФ единогласно приняла в первом чтении инициативу о внесении изменения в статью 27.13 Кодекса РФ об административных нарушениях. Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, законопроектом предлагается задерживать транспортное средство нелегальных перевозчиков и возлагать все расходы на перемещение и хранение автомобиля на самого нарушителя.