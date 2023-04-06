mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Изображение материала

Депутаты Госдумы поддержали законопроект проект Башкирии о нелегальных перевозчиков

6 апреля 2023, 07:34
Фото: 1MI
Законопроектом подразумевается задержание автомобилей нелегальный перевозчиков.

Госдума РФ единогласно приняла в первом чтении инициативу о внесении изменения в статью 27.13 Кодекса РФ об административных нарушениях. Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, законопроектом предлагается задерживать транспортное средство нелегальных перевозчиков и возлагать все расходы на перемещение и хранение автомобиля на самого нарушителя.

— Сейчас на автомобили, которые осуществляют перевозку пассажиров без карты маршрута, органы государственного автодорожного надзора налагают арест. При этом расходы на эвакуатор, хранение автомобилей, их охрану ложатся бременем на органы местного самоуправления. Получается, что государство наказывает рублем муниципалитеты, — заявляет спикер Курултая Константин Толкачев.

Цель данной инициативы — обеспечение порядок на рынке пассажироперевозок, борьба с теневым бизнесом.

Отметим, что законопроект республиканский парламент внес в Госдуму еще в ноябре 2021 года.

Читайте также:
«Транспорт перегружен как бандитские 90-е»: уфимец обратился к Радию ХабировуВ Уфе таксиста-нелегала без прав выявили в ходе проверок ГИБДД и отправили за решетку
Госдума РФ рассмотрит законопроект Башкирии о нелегальных перевозчиках
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Девочка, устроившая поножовщину в школе села Иглино, стояла на учете у психолога
Сегодня, 05:39
Правительство Башкирии убедило суд, что можно строить ЦУР за 1 млрд на пожертвования
Сегодня, 05:52
Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году
Вчера, 10:01
Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 179 млн рублей
Вчера, 05:16
В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей
Вчера, 06:18
Остались за бортом: посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра
Вчера, 10:52