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В Уфе таксиста-нелегала без прав выявили в ходе проверок ГИБДД и отправили за решетку

18 февраля 06:20
Фото: 1MI
Рейды ГАИ на выявление нелегальных таксистов продолжаются и проходят в том числе в соцсетях, сообщают “Иглинские вести” 18 февраля.

Еще 1 февраля 2021 года в ГИБДД Уфы предупредили о массовых проверках такси, которые продлятся до 11 февраля. в ходе масштабных проверочных мероприятий и был выявлен таксист-нелегал, который возил жителей Башкирии из Уфы в Караидель и обратно. Мужчину лишили прав еще в прошлом году, однако этот факт таксиста на Ларгусе не остановил, и он набрав полную машину пассажиров отправился в очередной рейс. Но на выезде из столица Башкирии авто остановили сотрудники ГИБДД, которые и разоблачили его.

Вчера, 17 февраля его отправили за решетку. Примечательно, что в свое оправдание нелегальный перевозчик заявил, что не знал о том, что он не знал, что ездить за рулем и перевозить пассажиров ему запрещено.

На сегодняшний день проверки ГИБДД проводит не только на дорогах, но и в социальных сетях, в которых представлено немало сообществ по попутчиков или же страниц, где нелегальные перевозчики и предлагают свои услуги. В ГИБДД предупредили, что пристально изучают маршруты следования нелегалов и готовятся к встречам с ними на дорогах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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