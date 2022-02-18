В Уфе таксиста-нелегала без прав выявили в ходе проверок ГИБДД и отправили за решетку

Еще 1 февраля 2021 года в ГИБДД Уфы предупредили о массовых проверках такси, которые продлятся до 11 февраля. в ходе масштабных проверочных мероприятий и был выявлен таксист-нелегал, который возил жителей Башкирии из Уфы в Караидель и обратно. Мужчину лишили прав еще в прошлом году, однако этот факт таксиста на Ларгусе не остановил, и он набрав полную машину пассажиров отправился в очередной рейс. Но на выезде из столица Башкирии авто остановили сотрудники ГИБДД, которые и разоблачили его.
Вчера, 17 февраля его отправили за решетку. Примечательно, что в свое оправдание нелегальный перевозчик заявил, что не знал о том, что он не знал, что ездить за рулем и перевозить пассажиров ему запрещено.
На сегодняшний день проверки ГИБДД проводит не только на дорогах, но и в социальных сетях, в которых представлено немало сообществ по попутчиков или же страниц, где нелегальные перевозчики и предлагают свои услуги. В ГИБДД предупредили, что пристально изучают маршруты следования нелегалов и готовятся к встречам с ними на дорогах.