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Следователи заинтересовались деятельностью «Башкиравтодора»

5 апреля 2023, 10:08
Фото: 1MI
Компания является крупнейшим дорожным подрядчиком в республике. Ее акционером выступает республика.

В настоящее время в офисе предприятия проводятся следственные мероприятия. Поводом для этого стало обращение самой компании в правоохранительные органы.

«В связи с хищением щебня АО „Башкиравтодор“ в Бурзянском районе предприятие обратилось с заявлением в правоохранительные органы для проведения следственных действий», — прокомментировали в Mkset в пресс-службе компании.

Ранее о выемке документов в офисе АО «Башкиравтодор» сообщили «Пруфы» со ссылкой на собственные источники. По днным издания, следственные действия проводили сотрудники регионального Управления ФСБ. Правоохранительные органы изучают субподрядные контракты организации.

Как сообщал ранее Mkset, «Башкиравтодор» выполнял контракт на ремонт улицы Губкина в Ишимбае. Там тротуарная плитка, которую укладывали в предыдущий сезон, пошла волнами.

#Наталья Балыкова#Происшествия
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