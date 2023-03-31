Сайт Курултая Башкирии оказался недоступен из-за технических проблем

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
У пользователей сети возникли проблемы с доступом к сайту Курултая Башкирии. Зайти на него в настоящий момент не получается.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Госсобрания, в данный момент с сайтом есть технические проблемы — над их устранением уже работают специалисты. Подтвердить либо опровергнуть версию о том, что сайт повергся кибератаке, в пресс-службе не смогли, отметив, что это ещё выясняется.
Напомним, ранее хакерским атака подверглись сайты ряд ведомств и органов власти, среди которых был и Курултай. Помимо этого ошибку «503» при обращении также выдают сайты Верховного суда республики и районных судов.