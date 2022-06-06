Сайты судов и ведомств Башкирии подверглись хакерской атаке

Так, на данный момент остаются недоступными сайт Курултая республики. Ошибку «503» при обращении также выдают сайты Верховного суда республики и районных судов. Примечательно, что сайт Арбитражного и Конституционного судов республики на момент публикации продолжают работать в штатном режиме.