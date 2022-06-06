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Сайты судов и ведомств Башкирии подверглись хакерской атаке

6 июня 09:40
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Хакерская атака 6 июня затронула большую часть ведомств судебной системы республики. Недоступными остаются также и многие государственные интернет-ресурсы

В республике сайты ряд ведомств и органов власти подверглись хакерской атаке. Ранее в соцсетях появилась информация, что сайты ведомств судебной системы не работают и в других регионах страны.

Так, на данный момент остаются недоступными сайт Курултая республики. Ошибку «503» при обращении также выдают сайты Верховного суда республики и районных судов. Примечательно, что сайт Арбитражного и Конституционного судов республики на момент публикации продолжают работать в штатном режиме.

Фото: Mkset.ru

Отметим, что ранее в республике уже фиксировались случаи DDoS-атаки на сайты региональных ведомств. Так, в марте этого года хакерской атаке подвергся сайт Арбитражного суда республики.

Также ранее Роскомнадзор выступил с инициативой создания федеральной системы защиты от DDoS-атак. Об эффективности подобных мер высказался IT-специалист.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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