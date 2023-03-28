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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Власти Башкирии сделали новое заявление по поводу отключения отопления в жилых домах

28 марта 2023, 04:53
Фото: 1MI

Отопление в Башкирии не отключат в ближайшие две недели

В министерстве объяснили, кто принимает решение о завершении отопительного сезона

В министерстве ЖКХ Башкирии заявили, что отопление в домах и других объектах будет отключено по распоряжению мэров городов Башкирии – согласно нормативам, решение об окончании отопительного периода принимается при установлении температуры на улице +8°C в течение пяти суток подряд.

Власти отметили, что жильцы домов могут провести общее собрание собственников и решить отключить отопление в своих квартирах досрочно, до решения мэра. Протокол собрания необходимо передать в управляющую компанию, которая, в свою очередь, направит заявку в ресурсоснабжающую организацию.

- При наличии технической возможности отопление будет отключено в кратчайшие сроки, - говорится в сообщении министерства.

Власти также отметили, что весенняя погода в Башкирии нестабильна и еще возможно похолодание в апреле-мае. Если власти или жильцы примут решение завершить отопительный сезон, то возобновить подачу отопления уже будет невозможно.

- Таким образом, принимая решение о завершении отопительного периода досрочно, инициатор принимает все риски, связанные с возможным значительным похолоданием и отсутствуем возможности оперативного возобновления подачи тепла, - добавили власти.

Ранее в мэрии Уфы Mkset сделали свое заявление о завершении отопительного сезона.

#Валерия Панаева
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