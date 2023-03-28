Власти Башкирии сделали новое заявление по поводу отключения отопления в жилых домах

Власти также отметили, что весенняя погода в Башкирии нестабильна и еще возможно похолодание в апреле-мае. Если власти или жильцы примут решение завершить отопительный сезон, то возобновить подачу отопления уже будет невозможно.



- Таким образом, принимая решение о завершении отопительного периода досрочно, инициатор принимает все риски, связанные с возможным значительным похолоданием и отсутствуем возможности оперативного возобновления подачи тепла, - добавили власти.