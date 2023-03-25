Когда отключат отопление в Уфе в 2023 году

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
С наступлением весны одним из вопросов, наиболее волнующих жителей Уфы, становится отключение отопления. На вопрос о том, когда планируется отключение в 2023 году, Mkset ответили в мэрии Уфы.
Так, согласно действующим требованиям, решение о завершении отопительного периода принимается органом местного самоуправления при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 °С и выше в течение пяти суток подряд.
— Пока у нас не установилась такая температура, поэтому отопление отключать не собираемся, — отметили в мэрии.
При этом в администрации обозначили примерные даты отключения, сообщив, что, как правило, завершение отопительного сезона приходится на апрель месяц.