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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Когда отключат отопление в Уфе в 2023 году

25 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
Отключение отопления в городе ожидается уже в ближайшее время

С наступлением весны одним из вопросов, наиболее волнующих жителей Уфы, становится отключение отопления. На вопрос о том, когда планируется отключение в 2023 году, Mkset ответили в мэрии Уфы.

Так, согласно действующим требованиям, решение о завершении отопительного периода принимается органом местного самоуправления при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 °С и выше в течение пяти суток подряд.

— Пока у нас не установилась такая температура, поэтому отопление отключать не собираемся, — отметили в мэрии.

При этом в администрации обозначили примерные даты отключения, сообщив, что, как правило, завершение отопительного сезона приходится на апрель месяц.

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#Азамат Нухов
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