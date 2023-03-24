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Posted 24 марта 05:50

Published 24 марта 05:50

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

В Башкирии пригласили предпринимателей к сотрудничеству с Ираном

24 марта 2023, 05:50
Фото: 1MI
В республике приступили к приему заявок на участие в Пятой выставке экспортных возможностей Исламской республики Иран Iran Expo 2023.

Выставка состоится в Тегеране с 7 по 10 мая. Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева отметила, что участие в выставке — эффективный инструмент, который позволит найти новых партнеров и расширить географию и объемы поставок:

— В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы продолжаем вести активную работу по организации участия предприятий Башкортостана в зарубежных выставках. В прошлом году при нашем содействии 65 компаний Башкортостана приняли участие в 14 выставках, по результатам которых было заключено 23 контракта на общую сумму порядка $2,7 млн.

«Iran Expo» — международное торговое мероприятие. Выставка служит платформой для торговли в Иране, основной фокус которой нацелен на ненефтяной экспорт.

Расходы, связанные с участием в выставке (аренда выставочной площади, аренда выставочного оборудования, регистрационные взносы) финансируются за счет средств бюджета Башкортостан.

Напомним, что в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

 

#Экономика#Касается каждого#Новости#Андрей Королев
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