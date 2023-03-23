Стало известно, как подростки попали в «машину смерти» в Башкирии

Напомним, что страшное ДТП произошло около часа ночи в селе Тирлянский. По данным ГИБДД, столкнулись «ВАЗ 2110» и попутный «УАЗ», в результате чего 17-летний водитель первого автомобиля погиб, еще пятеро детей в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель «УАЗ» не пострадал и был трезв. Отмечается, что у погибшего подростка была изъята кровь для проведения химико-токсикологическое исследование.