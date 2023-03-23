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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Стало известно, как подростки попали в «машину смерти» в Башкирии

23 марта 2023, 03:54
Фото: Владимир Севастьянов // Telegram

Глава ГИБДД Башкирии раскрыл, как подросток оказался за рулем «машины смерти»

Авария произошла в ночь на 23 марта, погиб 17-летний парень, еще пятеро детей были госпитализированы.

Стало известно, что 17-летний парень, находившийся за рулем «ВАЗ 2120», не имел водительских прав, а сам автомобиль взял без спроса. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов со ссылкой на сотрудников полиции и отца погибшего.

Видео: Владимир Севастьянов // Telegram

Напомним, что страшное ДТП произошло около часа ночи в селе Тирлянский. По данным ГИБДД, столкнулись «ВАЗ 2110» и попутный «УАЗ», в результате чего 17-летний водитель первого автомобиля погиб, еще пятеро детей в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель «УАЗ» не пострадал и был трезв. Отмечается, что у погибшего подростка была изъята кровь для проведения химико-токсикологическое исследование. 

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства ДТП. Проверку по факту произошедшего также проводит и прокуратура Башкирии.

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#Элина Сайфранова#Видео
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