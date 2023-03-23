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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Шестеро подростков попали в смертельное ДТП в Башкирии

23 марта 2023, 03:23
Фото: прокуратура Башкирии
Трагедия произошла в ночь на 23 марта в Белорецком районе.

Сегодня, около одного часа ночи в Белорецком районе произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. По информации прокуратуры Башкирии, в селе Тирлянский столкнулись «ВАЗ 2120» и «УАЗ».

Известно, что автомобилем «ВАЗ» управлял 17-летний парень, в салоне также находились еще пятеро подростков 14-17 лет. К сожалению, находившийся за рулем парень скончался, остальные пострадавшие были госпитализированы в Белорецкую ЦРКБ. По информации МЧС, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести.

По факту произошедшего прокуратура Башкирии организовало проверку, в ходе которой даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль надзорное ведомство возьмет ход и результаты доследственной проверки.

Ранее глава Минтранса Башкирии сообщал, что за 2022 год на дорогах Башкирии погибло 409 человек, что на 14 человек больше плановых показателей смертности на дорогах. 

В Башкирии чиновники «не уложились» в план по жертвам ДТП
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#Элина Сайфранова#ДТП
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