Шестеро подростков попали в смертельное ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Сегодня, около одного часа ночи в Белорецком районе произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. По информации прокуратуры Башкирии, в селе Тирлянский столкнулись «ВАЗ 2120» и «УАЗ».
Известно, что автомобилем «ВАЗ» управлял 17-летний парень, в салоне также находились еще пятеро подростков 14-17 лет. К сожалению, находившийся за рулем парень скончался, остальные пострадавшие были госпитализированы в Белорецкую ЦРКБ. По информации МЧС, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести.
По факту произошедшего прокуратура Башкирии организовало проверку, в ходе которой даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль надзорное ведомство возьмет ход и результаты доследственной проверки.
Ранее глава Минтранса Башкирии сообщал, что за 2022 год на дорогах Башкирии погибло 409 человек, что на 14 человек больше плановых показателей смертности на дорогах.