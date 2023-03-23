Шестеро подростков попали в смертельное ДТП в Башкирии

Известно, что автомобилем «ВАЗ» управлял 17-летний парень, в салоне также находились еще пятеро подростков 14-17 лет. К сожалению, находившийся за рулем парень скончался, остальные пострадавшие были госпитализированы в Белорецкую ЦРКБ. По информации МЧС, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести.