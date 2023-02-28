Запрет идеологии чайлдфри от башкирских депутатов внесли в Госдуму со второй попытки

Идея закона вызвала массу вопросов не только у общественности, но и у высшей власти, а именно у правительства, которое сочло, что от деструктивных веяний дети уже в достаточной мере защищены имеющимся законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Однако закон не отклонил законопроект, а предложили доработать, разъяснив понятийную часть. Что собственно и сделали башкирские парламентарии и депутат ГД от Башкирии Эльвира Аиткулова.