Запрет идеологии чайлдфри от башкирских депутатов внесли в Госдуму со второй попытки

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Проект закона, который бы запретил в России идеологию сознательного отказа от рождения детей, а значит и насаживаемую ее сторонниками «культуру гедонизма» со второй попытки внесли в Государственную Думу. Примечательно, что пропагандировать «чайлдфри» запрещается именно среди несовершеннолетних. То есть детям нельзя будет навязывать идею о сознательной бездетности.
Идея закона вызвала массу вопросов не только у общественности, но и у высшей власти, а именно у правительства, которое сочло, что от деструктивных веяний дети уже в достаточной мере защищены имеющимся законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Однако закон не отклонил законопроект, а предложили доработать, разъяснив понятийную часть. Что собственно и сделали башкирские парламентарии и депутат ГД от Башкирии Эльвира Аиткулова.
Новый проект закона предполагает изменения в ст. 2 и 5 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В нем видимо уточнены понятия «идеология бездетности» и «добровольный отказ от рождения детей».