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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
Комитет Госдумы РФ попросил конкретизировать ряд понятий, таких как «идеология бездетности».

Нашумевший законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, а точнее «О защите детей от деструктивных идей чайлдфри» за авторством парламентариев из Башкирии в Государственной Думе Российской Федерации не получил безусловного одобрения, и едва не был отклонен. Депутатам Госдумы понадобилась конкретизация ряда понятий из законопроекта, а именно уточнить что значит «идеология бездетности» и «добровольный отказ от рождения детей».

Однако «развернуть» скандальный законопроект не вышло, несмотря на то, что в правительстве страны сочли, что дети уже достаточно защищены существующим законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который пресекает распространение информации, отрицающей семейные ценности, среди детей.

Одна из авторов проекта, уроженка Башкирии и депутат ГД РФ Эльвира Аиткулова в беседе с изданием РБК-Уфа объяснила, почему закон все-таки необходим, и разъяснила, по какой причине законопроект не отклонили, а предложили доработав, разъяснив ряд понятий. Так момента внесения законопроекта в сентябре 2022 года был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а также издан указ президента об «укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей», где прописана и необходимость защиты детей от «деструктивных идеологий». В связи с этим законопроект было решено не отклонять окончательно, а предложить доработать, сказала депутат.

— В целом везде есть поддержка, но есть вопрос избыточности и неопределенности понятий. Необходимо над этим дальше работать, — заявила Эльвира Аиткулова изданию.
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#Ирина Деревянчук#Общество
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