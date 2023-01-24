Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова

Одна из авторов проекта, уроженка Башкирии и депутат ГД РФ Эльвира Аиткулова в беседе с изданием РБК-Уфа объяснила, почему закон все-таки необходим, и разъяснила, по какой причине законопроект не отклонили, а предложили доработав, разъяснив ряд понятий. Так момента внесения законопроекта в сентябре 2022 года был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а также издан указ президента об «укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей», где прописана и необходимость защиты детей от «деструктивных идеологий». В связи с этим законопроект было решено не отклонять окончательно, а предложить доработать, сказала депутат.