«Сексуальный футбол» и странное увольнение. Яркая вспышка Рууда Гуллита в «Челси»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:04
Команду по-новому открыли для болельщиков Гленн Ходдл, начавший приглашать в Лондон европейцев, а также Рууд Гуллит, предоставивший игрокам на поле свободу и называвший этот процесс «сексуальным футболом». Теперь у «Челси» много болельщиков, а бетторы постоянно заключают пари на результаты матчей «синих». Ведь сегодня взаимодействие с букмекером осуществляется с помощью одного лишь смартфона при наличии нужного приложения. У БК пари приложение можно совершенно бесплатно скачать на портале Bookmaker Ratings.
Во втором сезона Рууда Гуллита команда шла на втором месте в АПЛ и уверенно двигались по сетке в Кубке кубков и Кубке Футбольной лиги, но в феврале вся Англия была шокирована. Гуллита уволили, а новым тренером снова стал действующий игрок — Джанлука Виалли.
Гипотез о том увольнении было немало. Владелец «Челси» Бейтс говорил о Гуллите так: «Мне не нравилось его самомнение — на самом деле он мне никогда не нравился». Сам нидерландский коуч признавался, что после увольнения три месяца не мог отойти от шока. Кто-то называл причиной давно пылающий конфликт с Виалли, кто-то — проблемы с дисциплиной самого Рууда.
В роли играющего тренера «Челси» нидерландец провел 23 матча, в которых отметился одним голом.
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