«Сексуальный футбол» и странное увольнение. Яркая вспышка Рууда Гуллита в «Челси»

Гипотез о том увольнении было немало. Владелец «Челси» Бейтс говорил о Гуллите так: «Мне не нравилось его самомнение — на самом деле он мне никогда не нравился». Сам нидерландский коуч признавался, что после увольнения три месяца не мог отойти от шока. Кто-то называл причиной давно пылающий конфликт с Виалли, кто-то — проблемы с дисциплиной самого Рууда.