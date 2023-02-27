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«Сексуальный футбол» и странное увольнение. Яркая вспышка Рууда Гуллита в «Челси»

27 февраля 2023, 09:01
Фото: 1MI
Сейчас английский «Челси» является одним из самых богатых, известных и популярных клубов мира. Но так было не всегда.

Команду по-новому открыли для болельщиков Гленн Ходдл, начавший приглашать в Лондон европейцев, а также Рууд Гуллит, предоставивший игрокам на поле свободу и называвший этот процесс «сексуальным футболом». Теперь у «Челси» много болельщиков, а бетторы постоянно заключают пари на результаты матчей «синих». Ведь сегодня взаимодействие с букмекером осуществляется с помощью одного лишь смартфона при наличии нужного приложения. У БК пари приложение можно совершенно бесплатно скачать на портале Bookmaker Ratings.

Во втором сезона Рууда Гуллита команда шла на втором месте в АПЛ и уверенно двигались по сетке в Кубке кубков и Кубке Футбольной лиги, но в феврале вся Англия была шокирована. Гуллита уволили, а новым тренером снова стал действующий игрок — Джанлука Виалли.

Гипотез о том увольнении было немало. Владелец «Челси» Бейтс говорил о Гуллите так: «Мне не нравилось его самомнение — на самом деле он мне никогда не нравился». Сам нидерландский коуч признавался, что после увольнения три месяца не мог отойти от шока. Кто-то называл причиной давно пылающий конфликт с Виалли, кто-то — проблемы с дисциплиной самого Рууда.

В роли играющего тренера «Челси» нидерландец провел 23 матча, в которых отметился одним голом.

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#Андрей Королев#Новости
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