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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Затоне 39-летняя уфимка доехала на картонке со склона оврага до больницы с травмой

7 февраля 2023, 09:20
Фото: 1MI
Женщину до «скорой» пришлось эвакуировать спасателям.

Новый год давно позади, а зимние забавы все еще в разгаре. Однако не все из них безопасны. Порой желание как следует повеселиться на свежем воздухе оборачивается непредвиденными последствиями и даже травмами.

Видео: пресс-служба УГЗ Уфы

Так в Уфе, где с самого начала зимы власти регулярно оповещают об опасности катаний на склонах, коих в Уфе предостаточно, 39-летняя женщина решила покататься на картонке со склона оврага в Затоне. Однако вместо адреналина и положительных эмоций получила травму, с которой сама уже не смогла выбраться из низины. Уфимка обратилась за помощью к спасателям, которые нашли ее и на носилках доставили до кареты скорой помощи, которая транспортировала уфимку в медицинское учреждение.

В Управлении гражданской защиты Уфы напомнили, что крайне опасны для катания необорудованные горки, склоны оврагов и прочие рельефные неровности.

— Особую опасность представляют те места, где по ходу движения имеются резкие повороты, перепады высот, преграды, а в конце «трассы» есть выкат на проезжую часть или замерзший водоём — предупредили в ведомстве.
В Уфе отец катался на необорудованном склоне с 3-летним сыном и доехал до больницы
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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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