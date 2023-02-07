В Затоне 39-летняя уфимка доехала на картонке со склона оврага до больницы с травмой

Так в Уфе, где с самого начала зимы власти регулярно оповещают об опасности катаний на склонах, коих в Уфе предостаточно, 39-летняя женщина решила покататься на картонке со склона оврага в Затоне. Однако вместо адреналина и положительных эмоций получила травму, с которой сама уже не смогла выбраться из низины. Уфимка обратилась за помощью к спасателям, которые нашли ее и на носилках доставили до кареты скорой помощи, которая транспортировала уфимку в медицинское учреждение.