В Затоне 39-летняя уфимка доехала на картонке со склона оврага до больницы с травмой

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Новый год давно позади, а зимние забавы все еще в разгаре. Однако не все из них безопасны. Порой желание как следует повеселиться на свежем воздухе оборачивается непредвиденными последствиями и даже травмами.
Так в Уфе, где с самого начала зимы власти регулярно оповещают об опасности катаний на склонах, коих в Уфе предостаточно, 39-летняя женщина решила покататься на картонке со склона оврага в Затоне. Однако вместо адреналина и положительных эмоций получила травму, с которой сама уже не смогла выбраться из низины. Уфимка обратилась за помощью к спасателям, которые нашли ее и на носилках доставили до кареты скорой помощи, которая транспортировала уфимку в медицинское учреждение.
В Управлении гражданской защиты Уфы напомнили, что крайне опасны для катания необорудованные горки, склоны оврагов и прочие рельефные неровности.
— Особую опасность представляют те места, где по ходу движения имеются резкие повороты, перепады высот, преграды, а в конце «трассы» есть выкат на проезжую часть или замерзший водоём — предупредили в ведомстве.