В Уфе отец катался на необорудованном склоне с 3-летним сыном и доехал до больницы

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Зимние забавы на непредназначенных для них склонах Уфы стали причиной травмы молодого отца, который катался со своим 3-летним сыном на тюбинге-ватрушке. Об инциденте сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. Сообщается что вечером 24 января мужчина облюбовал для катания с сыном склон напротив здания по улице Рихарда Зорге, 71/2 в Уфе, однако веселье завершилось травмой ноги.
Сам мужчина обратиться за помощью к медикам не смог, ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ пришли на помощь пострадавшему мужчине и транспортировали из лесной чащи до кареты скорой помощи.
Примечательно, что в момент происшествия и ребенок был на том же тюбинге, однако он к счастью не получил никаких повреждений, и после осмотра медиков был благополучно отпущен домой.