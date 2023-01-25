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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Уфе отец катался на необорудованном склоне с 3-летним сыном и доехал до больницы

Сегодня, 10:07
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

На несанкционированной горке в Уфе при катании с 3-летним сыном пострадал мужчина

К счастью ребенок не пострадал, но его папе понадобилась помощь спасателей и медиков.

Зимние забавы на непредназначенных для них склонах Уфы стали причиной травмы молодого отца, который катался со своим 3-летним сыном на тюбинге-ватрушке. Об инциденте сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. Сообщается что вечером 24 января мужчина облюбовал для катания с сыном склон напротив здания по улице Рихарда Зорге, 71/2 в Уфе, однако веселье завершилось травмой ноги.

Сам мужчина обратиться за помощью к медикам не смог, ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ пришли на помощь пострадавшему мужчине и транспортировали из лесной чащи до кареты скорой помощи.

Примечательно, что в момент происшествия и ребенок был на том же тюбинге, однако он к счастью не получил никаких повреждений, и после осмотра медиков был благополучно отпущен домой.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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