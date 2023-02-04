Жителям Башкирии напомнили о возможности записаться на прием к врачу в выходные

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
У болезней нет выходных, так что если вы почувствовали недомогание в нерабочий день, не нужно забывать о том, что получить запись на прием к врачу можно также в субботу и в воскресенье. По субботам контакт центр минздрава работает с 8 часов утра до до 16 часов. В воскресенье запись ведется также с 8 утра и до 14 часов. Дозвониться до контакт-центра можно по номеру телефона 122, далее в тоновом режиме нужно набрать цифру 2.
Записаться можно не только к терапевту и к узким специалистам. Вот из список:
К прочим специалистам направления выдает лечащий врач-терапевт.
Записаться также можно и рядом других способов, а именно в регистратуре медучреждения, лично или по телефону, через Единый медицинский портал, на портале Госуслуги, через инфоматы установленные в поликлиниках и через бесплатное мобильное приложение «К врачу».