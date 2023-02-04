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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Жителям Башкирии напомнили о возможности записаться на прием к врачу в выходные

4 февраля 2023, 11:34
Записаться к терапевту или ряду узких специалистов можно через контакт центр Минздрава по номеру 122.

У болезней нет выходных, так что если вы почувствовали недомогание в нерабочий день, не нужно забывать о том, что получить запись на прием к врачу можно также в субботу и в воскресенье. По субботам контакт центр минздрава работает с 8 часов утра до до 16 часов. В воскресенье запись ведется также с 8 утра и до 14 часов. Дозвониться до контакт-центра можно по номеру телефона 122, далее в тоновом режиме нужно набрать цифру 2.

Записаться можно не только к терапевту и к узким специалистам. Вот из список:

  • хирург;
  • офтальмолог;
  • отоларинголог;
  • дерматолог;
  • инфекционист;
  • уролог;
  • акушеру-гинеколог;
  • стоматолог;
  • зубной врач;
  • психиатр-нарколог;
  • фтизиатр;
  • детский (подростковый) психиатр;
  • фельдшер.

К прочим специалистам направления выдает лечащий врач-терапевт.

Записаться также можно и рядом других способов, а именно в регистратуре медучреждения, лично или по телефону, через Единый медицинский портал, на портале Госуслуги, через инфоматы установленные в поликлиниках и через бесплатное мобильное приложение «К врачу».

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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