Жителям Башкирии напомнили о возможности записаться на прием к врачу в выходные

У болезней нет выходных, так что если вы почувствовали недомогание в нерабочий день, не нужно забывать о том, что получить запись на прием к врачу можно также в субботу и в воскресенье. По субботам контакт центр минздрава работает с 8 часов утра до до 16 часов. В воскресенье запись ведется также с 8 утра и до 14 часов. Дозвониться до контакт-центра можно по номеру телефона 122, далее в тоновом режиме нужно набрать цифру 2.