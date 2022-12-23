Премьер-министр Башкирии попытался записаться к врачу, но у него не получилось

Андрей Назаров лично решил проверить как сейчас работает программа записи на прием к врачу. Минздрав уже увеличил количество операторов в утренние часы и изменил график работы контакт-центра 122. Однако, как оказалось, работать еще есть над чем.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором провел весьма интересный эксперимент. Чиновник решил пройти тот же квест, что и жители республики, и записаться к врачу через контакт-центр Минздрава Башкирии. Дозвониться в контакт центр у Андрея Назарова получилось достаточно легко, во всяком случае видео начинается не с продолжительного ожидания, а с общения с оператором контакт-центра. Премьер-министр выразил желание попасть на прием к узкому специалисту — хирургу и уточнил, что попасть к врачу хочет завтра. Видео: видео из telegram-канала Андрея Назарова Тут и началось самое интересное, оператор запросив личные данные премьера удалилась и попросила ожидать. Ожидание составило 30 секунд. Вернулась оператор контакт-центра с известием о том, что записать Андрея Назарова на прием не вышло, так как в системе записи неожиданно произошел сбой. Премьеру было предложено перезвонить в службу записи позднее. Ситуацию в которую он попал премьер-министр Башкирии прокомментировал так: — Любой оператор должен доводить ситуацию до логического завершения — сделать запись к врачу и оповестить человека об этом. Поручил Минздраву провести работу, скорректировать этот момент. Мы не боимся и не стесняемся своих недоработок, главное — их увидеть и оперативно исправить! — оптимистично прокомментировал неоднозначную ситуацию Назаров. Напомнил он и о уже выполненных поручениях главы Башкирии минздравом, который уже увеличил количество операторов в утренние часы и изменил график работы контакт-центра 122, позволив записываться к врачу и в выходные дни. Уфимка заявила, что «невозможные» очереди в поликлиниках под силу только Хабирову Узнать подробнее