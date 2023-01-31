Уфимец после расслабляющего массажа устроил бойню и украл телефоны

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Уфе задержали мужчину, который буквально озверел после казалось бы расслабляющей процедуры. Мужчина вечером 27 января посетил один массажных салонов города, где получил медицинский массаж шейно-воротниковой зоны. Однако вместо того чтобы после процедуры отправится восвояси, он неожиданно напал на администратора салона, ударил девушку лицом об стол, вырвал у нее телефон и выбежал из салона.
Однако на улице он продолжил грабить, у подъезда он увидел девушку, и повторил то, что провернул в массажном салоне, сначала ударил ее, а затем отобрал у нее гаджет и был таков. Однако женщина подняла шум и начала кричать и звать на помощь. На ее крики отреагировали очевидцы и задержали странного клиента массажного салона.
Уже будучи задержанным правоохранителями и находясь в отделе полиции мужчина объяснил свои уголовные и общественно опасные действия проблемами в семейной жизни. От семейной жизни в ближайшее время он отдохнет в СИЗО — возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.