Уфимец после расслабляющего массажа устроил бойню и украл телефоны

Однако на улице он продолжил грабить, у подъезда он увидел девушку, и повторил то, что провернул в массажном салоне, сначала ударил ее, а затем отобрал у нее гаджет и был таков. Однако женщина подняла шум и начала кричать и звать на помощь. На ее крики отреагировали очевидцы и задержали странного клиента массажного салона.